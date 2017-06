Enrique Careaga entre los 100 mejores artistas del mundo del 2017

Asunción, IP.- El Centro Biográfico Internacional (IBC), institución editorial que recopila biografías de personalidades destacadas alrededor del mundo, reconoció al artista visual paraguayo Enrique Careaga incluyéndolo en su lista de 100 mejores artistas del año 2017 y nombrándolo como integrante de la IBC.

Cada año solo cien de los mejores artistas del mundo, de todas las disciplinas son seleccionados para encontrarse en esta lista exclusiva. La distinción fue otorgada de manera póstuma al artista, fallecido en mayo de 2014. El anuncio lo realizó el director de la institución, Nicholas S. Law.

Sobre la distinción

De miles de biografías de una amplia variedad de fuentes investigadas por el departamento editorial y de investigación del IBC, unos pocos son seleccionados, teniendo en cuenta la significativa contribución en sus campos de acción para promover influencia a nivel local, nacional o internacional.

El Centro Biográfico Internacional es una de las mejores editoriales de libros de referencias bibliográficas en el mundo con más de veinte títulos en Who is Who (Quién es Quién) en ciento veinte ediciones separadas.

Enrique Careaga nació en Asunción en 1944. Estudió arte en París, donde vivió hasta 1978. Participó de la fundación del Museo de Arte Moderno de Asunción, en 1965. Durante los años que vivió en Francia, participó de varias muestras colectivas. En los años 70 y 80, expuso también en Nueva York, Stanford, San Francisco, Madrid, Buenos Aires, Londres y Lima.

En 1992, presentó su obra en la Expo Sevilla y en el Museo de Arte de las Américas, en Washington. Al año siguiente, expuso en La Maison de l´Amérique Latine, en París, y en 1995, en el Centro Cultural Recoleta, de Buenos Aires. Desde el inicio de su carrera artística, participó en bienales, como la II y III Bienal de Córdoba, la X Bienal de São Paulo, la VI Bienal de París, la I Bienal de Artes Visuales del Mercosur, realizada en Porto Alegre.