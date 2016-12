Director de Hospital defiende campaña para el uso del casco

Asunción, IP.- El director del Hospital del Trauma, Aníbal Filártiga, criticó a los conductores de motos que no usan casco, calificando el acto de irresponsabilidad. La institución a su cargo recibe mensualmente más de 1.000 personas que sufrieron heridas durante accidentes de motos, de los cuales algunos quedan con secuelas graves. Este alto número llevó al doctor a proponer una llamativa campaña con el lema “Usá casco carajo”.

En conversación con Radio Nacional del Paraguay, el doctor Filártiga expresó que se cumplió con el objetivo de su campaña que generó polémica en la sociedad, con la gigantografías expuesta en la fachada del Hospital que lleva el mensaje “Usá casco carajo” dentro de un árbol de Navidad.

Filártiga criticó a quienes no utilizan casco y aclaró que “no puede llamarse accidentes a la estupidez y la irresponsabilidad”.

“Con esto que sacamos, cumplimos dos objetivos, uno demostrar que estamos hartos de la irresponsabilidad, no de recibir enfermos que es nuestra pasión, para mejorarles sus estados o salvarles la vida, para asegurarles un final que no sea tan infeliz. Lo que no podemos soportar es la indolencia y responsabilidad de la gente que parece no darse cuenta del problema, la de los usuarios y de los que deben controlar que muchas veces son los primeros en violentar la ley”, manifestó.

Señaló que la palabra carajo no es nada, es la parte alta de una embarcación y una interjección para enfatizar una expresión, señaló.

El otro objetivo del arbolito fue levantar polémica y que se hable del tema. “No somos especialistas en marketing, ni tenemos asesores, menos presupuesto, fue una corazonada, solo pagamos las letras y el emoticón con la cara triste”, señaló.

El letrero se realizó a partir de bosquejos y utilizando además materiales que tenían en el depósito del material, como una media sombra de color azul, que representa al árbol de Navidad expuesto.

Actualmente el Hospital del Trauma está en código amarillo, por alerta en los días previos a las fiestas. Durante las fechas de festividades de fin de año, se cambia a código rojo.

Ante los anuncios de probabilidades de lluvia para el día de Nochebuena, el director señaló que el clima influye para la disminución de casos. También que las fiestas hayan caído en sábado y domingo favorecen porque así no se multiplican los días festivos, en lugar de que caiga un jueves, viernes y luego agregarles un sábado y domingo, ya que así supera la cantidad de víctimas por accidentes, aclaró.

Los números del Hospital del Trauma

Se atienden 100 mil personas por año en consultas. Unos 15 y 20 mil se accidentan por año de los cuáles de 12 a 14 mil son accidentes de moto

El director señaló que se gastan 100 millones de dólares anuales, porque aunque el presupuesto del Hospital es de 34 millones de dólares, a esto se debe sumar el presupuesto de las ambulancias de SEME, de insumos que provee el Ministerio de Salud, procedimientos de Osteosíntesis, prótesis con la ayuda de la Diben, transfusiones masivas que cuestan mucho, además del lucro cesante.

De los accidentes de motos, agregó que al mes llegan más de mil casos, de los cuales unos 80 pacientes quedan con secuelas graves, quedan inválidos y “las familias se funden detrás de ellos, porque el accidentado es el que deja de aportar a la casa, deben usar camas articuladas, guantes, muchas veces los pacientes se mueren infectados”

Finalmente señaló sentirse orgulloso de su equipo de trabajo, desde la limpiadora hasta cada uno de sus médicos.

El doctor Filártiga rescató que en este año un total de 119 personas con heridas perforantes en el corazón han sido salvadas por el equipo de profesionales de la institución que dirige.