A menos de una semana para que el Dakar arranque en Asunción

Asunción, IP.- La largada a la aventura motor más extrema y difícil del planeta está a tan solo una semana y Paraguay se estrenará en el Rally Dakar y se convierte así en el 29º país visitado por la carrera más dura del mundo. La largada oficial se vivirá el próximo 1 de enero en Asunción y dará comienzo a 12 etapas y 9000 km de desafío extremo.

El Rally Dakar es una aventura excepcional, una competencia intensa y extrema que requiere resistencia, fuerza y valentía, y que transforma a todos los participantes en lo más profundo de su ser. Pero el Rally Dakar también es una gran fiesta allá por donde pasa.

“El recorrido del Dakar 2017 traslada los valores del rally raid, con un desafío físico que llevará a los pilotos, al mundo de la resistencia extrema”, explicó Marc Coma, Director Deportivo del Dakar, días atrás en una conferencia de prensa. Y es que el piloto sabe de lo que habla y vasta ver algunos detalles de las diferentes etapas de la carrera para confirmar lo que expresa Coma.

LUNES 2 DE ENERO – ETAPA 1 – ASUNCIÓN / RESISTENCIA: A sus lugares

El kilometraje no preocupará a los competidores, sino más bien la tensión que acompaña a los primeros giros de las ruedas en competición. Todos deben tener consciencia que en las pistas técnicas, e incluso las trialisantes al inicio del programa, un error podría ser perjudicial. La meta de la posición con vistas al día siguiente tiene una gran importancia para la elite.

MARTES 3 DE ENERO – ETAPA 2 – RESISTENCIA / SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN: Chaco, a cara o cruz

Los habitués piensan conocer Argentina pero no han puesto aún sus ruedas en el « Chaco ». En esta región cargada de historia para los conocedores del rally mundial (Transchaco, etc.), la paciencia y la sangre fría serán sus preciosos aliados, particularmente para hacer frente al polvo. ¡A menos que éste no se transforme en barro!

MIÉRCOLES 4 DE ENERO – ETAPA 3 – SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN / SAN SALVADOR DEL JUJUY: Fuera de pista, Acto I

La subida de la aguja del altímetro se acompaña con un cambio de decorado neto. Con las primeras porciones de fuera de pista, los pilotos y copilotos se sumergirán en medio del tema. El primer test real en términos de resistencia impondrá también vigilancia y lucidez durante los cruces de ríos. Por el contrario, los camiones se verán eximidos de este último ejercicio.

JUEVES 5 DE ENERO – ETAPA 4 – SAN SALVADOR DEL JUJUY / TUPIZA: Dunas bien en lo alto

Cerca de los 3500 m, el Dakar alcanza « la altura de recorrido » a la que van a tener que navegar durante seis días. A esta altura, pocos son los que ya han visto dunas: éstas exigen aquí una técnica experta para cruzarlas. Los copilotos no se pueden quedar atrás, con numerosos cambios de dirección en la parte boliviana de la especial.

VIERNES 6 DE ENERO – ETAPA 5 – TUPIZA / ORURO: ¡Altiplano, Maxi trabajo!

El Dakar fija residencia en el Altiplano boliviano: los organismos se aclimatan, pero la fatiga se instala. En este contexto, la gran variedad de terrenos coloca a esta etapa al nivel de los estándares más exigentes. En el más puro espíritu Dakar, la densidad de la jornada está simbolizada por los dos sectores de dunas que complican la parte final de la especial.

SÁBADO 7 DE ENERO – ETAPA 6 – ORURO / LA PAZ: Especial de Orinoca – Objetivo Capital

¡Va a haber que ganarse la foto frente al lago Titicaca ! Las dunas que hay que afrontar al inicio del programa sólo serán una peripecia de esta extensa jornada. Los más rápidos terminarán su esfuerzo a la luz del día pero para muchos, serán indispensables las luces. Llegar al día de descanso en la capital boliviana puede considerarse ya todo un éxito.

DOMINGO 8 DE ENERO – DÍA DE DESCANSO

LUNES 9 DE ENERO – ETAPA 7 – LA PAZ / UYUNI: Maratón para la recuperación

El rally inicia la media vuelta orientándose hacia uno de sus refugios regulares desde el 2014. Muy conocido por los pilotos, el cuartel de Uyuni se transformará nuevamente, en bivouac, por un día. Para esta primera parte de etapa maratón, marcada por un importante kilometraje de pistas arenosas, el parque de trabajo se abrirá a todos los vehículos, salvo aquellos inscriptos en categoría asistencia.

MARTES 10 DE ENERO – ETAPA 8 – UYUNI / SALTA: Descenso con calma y en colores

El Dakar deja el Altiplano para una especial de fuera de pista en su primera parte, donde el cruce de vados sucederá a pasajes de dunas. A menudo la carrera se instaló en Salta, pero no disputó nunca alguna especial en la región donde se jugará la clasificación: nuevos cañones para admirar, suntuosos colores.

MIÉRCOLES 11 DE ENERO – ETAPA 9 – SALTA / CHILECITO: La “Súper Belén”

Hay que cubrir cerca de 1000 kilómetros en el día, de los cuales menos de la mitad en especial… y sobre todo el 98% fuera de pista para esta parte cronometrada. Se trata de la prueba más exigente para los navegantes que tendrán un rol decisivo. El veredicto de esta jornada podría marcar un giro en la conquista de los títulos.

JUEVES 12 DE ENERO – ETAPA 10 – CHILECITO / SAN JUAN. ¡Sólidos en los Apoyos!

Los brazos, los hombros y las piernas de los motoristas se pondrán a prueba, especialmente en un largo pasaje de « trial » que los marcará al principio de la jornada. La especial se hace netamente más rodante al acercarse al final, pero las sutilidades de navegación negarán cualquier distensión. Los errores se pagarán demasiado caro en minutos.

VIERNES 13 DE ENERO – ETAPA 11 – SAN JUAN / RÍO CUARTO. ¿Una sorpresa en Córdoba?

Las dunas de San Juan serán las últimas dunas que deberán surfear en el recorrido del Dakar 2017, presentes en los primeros cincuenta kilómetros de la especial. Los adeptos al deslizamiento y a la trayectoria estarán a sus anchas al abordar las pistas típicas del WRC de la región de Córdoba. Todos saben que no hay que descartar sorpresas.

SÁBADO 14 DE ENERO – ETAPA 12 – RÍO CUARTO / BUENOS AIRES. El tiempo de los héroes.

Vivieron la aventura y ahora van a convertirse en héroes. Los últimos 64 kilómetros de la especial no tienen ninguna trampa… simplemente hay que mantener la distancia, antes de disfrutar una llegada muy especial, ubicada en medio del bivouac. Al final de un largo enlace, la ceremonia de podio de Buenos Aires tendrá lugar frente al Automóvil Club Argentino.