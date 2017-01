Instan a respetar zonas de espectadores para etapa Atyra del Dakar

Asunción, IP.- La primera etapa especial del Dakar consiste en 39 km que serán recorridos desde Atyra en la zona de Cordillera, para luego dirigirse a Argentina, mediante un tramo de enlace. La organización del Dakar pone a disposición del público zona de espectadores que, insisten, deben ser respetadas para asegurar el normal desarrollo de la carrera o la misma podría verse suspendida.

Es importante el respeto de estas disposiciones para el público. Si no se observan las condiciones, los tramos serán suspendidos.

En todos los casos se pide al público respetar las zonas marcadas para espectadores, delimitadas con cinta, y atender las indicaciones de la Policía Nacional y de los miembros del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) con sus distintivas camisas amarillas.

Hay que señalar que las zonas de espectadores para cada tramo del Dakar comprenden grandes extensiones de fácil acceso que permiten al público ubicarse a lo largo de los caminos para ver el paso de las máquinas.

Sin embargo, se insiste con respetar estos sitios y no ubicarse en espacios no permitidos, y mucho menos dentro del tramo. Cualquier condición que ponga en peligro el normal desarrollo de la carrera puede generar que la organización del Rally Dakar suspenda la etapa en cuestión, por lo que si no observan las condiciones en el tramo que se correrá mañana desde Atyra, el mismo podría verse suspendido y la carrera en ese caso continúa con el siguiente tramo en la agenda del día.

Al respecto, Carlos Villate del CPV manifestó en conversación con ABC Cardinal que en estos momentos se encuentran trabajando para que existan las condiciones para el desarrollo de la etapa de mañana. Villate señaló que actualmente no hay condiciones y tienen tiempo hasta las 17:00 para asegurar los requisitos de seguridad.

Villate manifestó que están teniendo problemas con el público en la zona de espectadores 6, que es la zona de Altos en dirección a la “Ruta de la Sandía” hacia la colonia Acuña de Figueroa.

Bajo estas condiciones la carrera no se hace, por lo que se está trabajando para asegurar que no haya público en los lugares no permitidos dentro de los tramos, apuntó Villate.

Zona de espectadores

Hay un total de 9 zonas para el público en este primer tramo especial del Dakar 2017. Los mismos están ubicados a lo largo de la zona del departamento de Cordillera, abarcando las cuidades de Atyra, Altos, Bernardino Caballero, Loma Grande, entre otras, hasta la salida de los participantes a la la Ruta III -ya en etapa de enlace- que seguirán hasta la frontera con Argentina para cruzar hacia Resistencia.

Los accesos a zona de espectadores pueden ser accedidos con detalle de mapas e indicaciones de cómo llegar en el siguiente link.