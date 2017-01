Chilo Sarmiento, el corredor del Dakar que quedó asombrado con Paraguay

Asunción, IP.– Luego de pasar unos días en la capital paraguaya, Asunción, antes de participar en su quinta competencia Dakar, el corredor colombiano de motos, Juan Estaban “Chilo” Sarmiento, mostró en las redes sociales su asombro por la hospitalidad paraguaya y logró una magnífica conexión con el público de este país.

A poco de arribar a Paraguay, Sarmiento ya mostró su asombro por las “rarezas” del país sudamericano en uno de sus primeros tuits: “Que el taxista reciba dólares, mire su celular la taza de cambio y no te robe…. eso es Paraguay. Y tampoco me dijo: Yo por allá no voy”, comentó.

Posteriormente, creció su asombro al comentar “otra más?, un desconocido me llevó en su auto pues no pasaban taxis. Y no tengo el logo Dakar en la frente. Amo a Paraguay!”.

Con sus permanentes posteos sobre el país sudamericano, donde este año se corre este año por primera vez el Dakar, Sarmiento se ganó al público paraguayo y sus mensajes se volvieron virales en el ciberespacio. Su perfil en Twitter fue el que tuvo más réplicas en Latinoamérica el 31 de diciembre pasado, seguido por la cuenta del DakarParaguay.

Su amor por Paraguay también se vio hacia su música folclórica, su gastronomía de la que destacó la “chipa guasu”, su tradicional bebida, el “terere” y hasta la seguridad del país. “En Colombia nunca dejamos las motos en la calle, menos correas y maletas. Este es el centro de Paraguay, enero 1. 12.10 am. Calles Limpias”, expresó en su cuenta de Twitter con una foto relacionada al texto.

Para coronar la magnífica conexión lograda con el país, Sarmiento salió al podio de largada, este domingo 1 de enero, con las banderas de Colombia y Paraguay entrelazadas, recibiendo el aprecio y agradecimiento de los seguidores paraguayos a través de las redes sociales.

Al arrancar oficialmente la competencia, el corredor de la moto 101 de la competencia subió un video agradeciendo la hospitalidad de Paraguay e invitando a disfrutar de la vida y “sobre todos disfrutar de su país que es muy lindo”.