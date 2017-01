Indert cuestiona intenciones de quienes rechazan soluciones del Gobierno en Guahory

Asunción, IP.- El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, cuestionó este miércoles las intenciones de las personas que no aceptan las soluciones “viables y legítimas” planteadas por el Gobierno para solucionar el conflicto en la colonia Guahory, departamento de Caaguazú.

“La gente que no apuesta a estas soluciones que son viables, legales y legítimas, ¿qué está buscando? Porque este gobierno no va a permitir que se atropelle la propiedad privada, es más, no creemos filosóficamente que la justicia social se pueda fundar sobre el atropello de los derechos de terceros”, dijo Cárdenas en conversación con radio La Unión.

Cárdenas explicó que las soluciones propuestas por el Gobierno incluyen la recuperación de tierras dentro de la Colonia Guahory y la reubicación de las familias en otras tierras donde ya se trasladó un grupo de 24 familias.

“Este gobierno es el único que ha recuperado tierras públicas. Reivindicando esa bandera, vamos a volver a recuperar tierras en ese lugar, tenemos 40 lotes para recuperar de los cuales 35 son agrológicamente viables y servirían para esa misma cantidad de familias”, dijo.

En cuanto a la adquisición de parcelas en otro lugar, explicó que la gente que se mudó e instalaron sus viviendas en la parcela de 1.500 en la zona de Yhú “ya está viendo el desarrollo y la inversión social que se está viendo ahí”.

“Yo no sé qué más están buscando cuando este Gobierno pone toda su voluntad política y su vocación social a los efectos de la solución de esta problemática “, insistió Cárdenas.

El presidente del Indert reiteró que la institución a su cargo no tiene la prerrogativa de anular títulos de propiedad legítimos como reclaman algunos sectores involucrados en este conflicto.

Afirmó que los 77 títulos de propiedad que existen en la zona son “legales y legítimos” porque fueron concedidos en base a las leyes vigentes en ese momento, pero que las propuestas del Gobierno no impiden que se lleven adelante juicios de nulidad sobre los mismos.

“Lo que nosotros afirmamos es que existen los medios para arbitrar y articular las acciones pertinentes que de manera legal se tengan que dar para dilucidar las dudas, que es el juicio de nulidad de título; es el único juicio que podría establecer con claridad si estos títulos son legítimos o no”, señaló.

Reiteró que el Indert no tiene prerrogativa para anular esos títulos y que eso se tiene que discutir en instancia judicial. “Solamente un juez puede otorgar la nulidad de un título de propiedad”, aseveró.

En cuanto a los conflictos entre policías y campesinos en la zona, y la imputación fiscal de algunos de los campesinos, Cárdenas advirtió que las personas que fueron detenidas, y fueron calificadas por lo tanto como invasores, “pierden definitivamente por ley su derecho de ser sujetos de la reforma”.

“Hay cuestiones que a mí me preocupan porque no tienen nada que ver con la reforma ni con la demanda real que existe de tierras en ese lugar”, concluyó.