Ministerio de Salud garantiza provisión de medicamentos

Asunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública anunció que pese a las deudas que actualmente tiene la entidad, las entregas de medicamentos están garantizadas y son dadas sin interrupciones, ya que las adjudicaciones de fármacos están supeditadas a órdenes de pedido y no a cancelaciones de pago.

Así lo afirmó Sergio Forte, director General de Administración y Finanzas, quien expresó que los compromisos financieros con los distintos laboratorios serán saldados en un 50 por ciento desde finales de febrero.

La deuda actual asciende a 300 mil millones de guaraníes. “Este promedio de deuda es la normal que se tiene cada año”, subrayó Forte.

Ya con el presente ejercicio, con los nuevos fondos que se inyectan en Salud Pública, esta deuda se va reduciendo y se generan nuevas deudas.

Remarcó además que los proveedores cuentan con solvencia financiera, lo que les permite trabajar con grandes deudas a cobrar posteriormente.

Deuda

El Ministerio de Hacienda solicitará un adelanto al Banco Central del Paraguay para cancelar la deuda. “El Estado se dedica a pagar las deudas en enero y febrero y a partir de marzo se generan nuevas deudas.

El año que viene hay una promesa de dar un aumento al flujo de dinero para Salud Pública, (…) este año están dando 10 millones de dólares al mes y el año que viene al menos nos darán 15 millones de dólares y eso permitirá que se reduzca la deuda”, dijo Forte.

Por otro lado, explicó que las entregas de pedidos se dan mediante órdenes de entrega que no están sujetas a pagos, porque las cláusulas de las licitaciones (y los respectivos contratos) están bien definidas. Si no se da el pago, están establecidos los intereses moratorios correspondientes, lo que no limita a la empresa a cortar el suministro de medicamentos e insumos, afirmó el director.