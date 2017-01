Aseguran que la mayoría de los pozos perforados en Paraguay tiene indicios de hidrocarburos

Asunción, IP.- El 60 por ciento de los 52 pozos perforados en Paraguay, registran indicios de hidrocarburos. Ahora el desafío que se tiene es encontrar en un lugar donde sea rentable y productivo.

Fue lo informado por el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano quien explicó que para que un pozo sea productivo, lo que se busca es que la porosidad de la piedra retenga en un espacio físico cierta cantidad de hidrocarburo

“Si eso no tiene la porosidad suficiente, el hidrocarburo lo que hace es vagar bajo la superficie terrestre, entonces no tiene el entrampamiento de hidrocarburo; lo que hace que uno pueda encontrar indicios, pero no es rentable porque no se puede extraer cierta cantidad que está conglomerada en un determinado lugar”, expresó en el programa Tu Hora Deportiva, emitido por Radio Mix.

En ese sentido mencionó que la “generación en el subsuelo es la respuesta correcta, sí existe y eso se tiene en varios lugares, varios bloques. Compartimos bloques importantes con Brasil, Argentina y Bolivia” explicó.

En otro momento habló acerca de los desafíos del sector energético para este 2017, las características de un pozo productivo, el proyecto de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Ypané y la licitación abierta a todo tipo de tecnología en la zona de Bahía Negra departamento de Alto Paraguay.

“Hoy estamos produciendo gas natural en Gabino Mendoza, Chaco paraguayo. El pozo de esa zona tiene gas natural, eso se quema en una central de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que se encuentra en Bahía Negra. Hidrocarburos ya hoy estamos produciendo”, comentó.

Mencionó que para ser un país productor y que esto represente algo rentable e incidente en el Producto Interno Bruto se debe seguir explorando.

“Normalmente para estos trabajos vienen técnicos del exterior. El año pasado por ejemplo se hizo el pozo Jaguareté 1, en el 2014 también se hicieron un par de pozos y la mayoría de los técnicos son de afuera ya que no contamos con mucha gente especializada en el sector”, agregó.

Por otro lado, manifestó que actualmente ya se tienen los dos primeros proyectos que están por salir, uno ya en etapa de precalificación y se trata de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Ypané; y el segundo que sale en la brevedad, es una licitación abierta a todo tipo de tecnología en Bahía Negra, que es el único lugar donde el país quema combustible fósil, del cual dependemos 100 por ciento de afuera, destaca el informe de prensa del MOPC.

En ese sentido expresó que “las veces que se puede quemar gas natural de Gabino Mendoza se hace en Bahía Negra, pero si no, hay que llevar combustible fósil para que se genere en ese lugar”.

Con respecto a la Política Energética, que va hasta el año 2040, en donde se definen las acciones a ser implementadas durante los próximos 25 años, con la visión y objetivos a corto, mediano y largo plazo, así como las estrategias y acciones puntuales, destacó que es la primera vez en la historia que se hace esto en nuestro país. “Hoy en día está amparada por el Decreto N° 6.092 y el desafío que tenemos este 2017 es enviarla al Congreso Nacional, a fin de que esto tenga fuerza de ley ya que lo que pretendemos es dejar una política de Estado, no de Gobierno”, añadió.