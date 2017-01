Impulsan campañas de donación de sangre y prevención de enfermedades vectoriales

Asunción, IP.- Este martes se realizó la alianza interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) con el fin de impulsar las campañas de concienciación “Donar Sangre, Salva Vidas” y la de “Prevención para viajeros durante las vacaciones de verano”.

El Centro Nacional de Servicios de Sangre (Censsa) dependiente de Salud Pública viene impulsando el Programa Nacional de Sangre con el fin de generar conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de donar sangre ya que nuestro país se encuentra en déficit de volúmenes del flujo sanguíneo.

El Paraguay necesita 90 mil donantes activos para salir de ese déficit y en el 2016 solo se alcanzó 60 mil donantes, lo que genera un faltante de 30 mil donantes voluntarios por año para cubrir la demanda total de volúmenes de sangre del país.

Según el Ministerio de Salud donar sangre es dar vida y es un tema que involucra a todos, donar es un gesto de solidaridad ya que salva vidas y es por ello que solicitan a las personas sanas que se acerquen al Centro de Donación de la Censsa.

El mismo se encuentra ubicado en avenida General Santos casi Herminio Giménez (al lado del Hospital del Trauma) de lunes a viernes de 06:00 a 18:00 y los sábados y domingos de 07:00 a 18:00.

Requisitos para ser donante voluntario y salvar vidas

Carlos Aquino doctor del Centro de Servicios de Sangre anunció que las personas que deseen donar su sangre deben gozar de buena salud, contar con 18 años de edad y hasta los 65 años, las mujeres pueden donar hasta 3 veces por año, y hasta 4 veces los hombres.

Quienes se realizaron algún tipo de tatuaje deben esperar un año para ser donantes. Las personas que padecieron de hepatitis antes de cumplir los 13 años de edad también pueden ser donantes voluntarios activos.

Para más información de los requisitos para ser donante puedes hacer click aquí .

Tabúes

Sacarse los tabúes que donar sangre ocasiona trastornos al organismo, hay que tener presente que donar no debilita, no engorda, no adelgaza ni perjudica tu salud, pero sí salva vidas.

Recomendaciones para las vacaciones

Asimismo en la oportunidad funcionarios de Salud Pública anunciaron la campaña de “Prevención para viajeros durante las vacaciones de verano” instando a la ciudadanía a adoptar métodos preventivos para evitar contraer enfermedades vectoriales en estas vacaciones.

En esta época del año se realizan viajes ya sea dentro o fuera del territorio nacional y es por ello que la cartera de Salud solicita a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones.

En primer lugar es necesario conocer si los destinos elegidos para vacacionar son de riesgo para el contagio de enfermedades como la malaria y fiebre amarilla, cabe recordar que el Ministerio de Salud cuenta con la dosis de vacuna antiamarílica en los Centros de Salud e instan a la ciudadanía a aplicarse las vacunas 15 días antes de realizar el viaje a las zonas de reisgo.

Tener presente siempre las alertas emitidas por la Dirección General de la Salud si quiere acceder al listado de alertas haz click aquí .

Asimismo la Dirección de Vigilancia solicita a la ciudadanía que viaje al interior o exterior no olvidar aplicar repelentes cada 2 a 3 horas, usar mosquiteros, ropas manga largas, ropas claras, llevar protectores y bloqueadores solares, no automedicarse e hidratarse cada 15 minutos.