Berta Rojas es distinguida con honores por su labor y trayectoria musical

Asunción, IP.- La Cancillería Nacional entregó este jueves la distinción “Orden Nacional del Mérito Don José Falcón” a la guitarrista clásica Berta Rojas por su destacada labor y trayectoria en prestigio del Paraguay.

Dicha condecoración es conferida a la virtuosa artista, como expresión de la gratitud nacional por “extraordinarios y excepcionales servicios prestados”, según expresa la resolución ministerial de la Cancillería Nacional.

El canciller nacional, Eladio Loizaga, dio apertura al evento destacando la activa participación de Berta Rojas como promotora de la música paraguaya, siendo todo un orgullo de la cultura nacional en destacados escenarios internacionales.

Dijo además que las producciones interpretativas de Rojas, el dominio y la técnica instrumental que logró con arduos años de estudio, le permitieron trabajos discográficos de excelencia haciendo que nuestra música sea conocida de una manera excepcional a nivel nacional y en el extranjero.

A su turno Berta Rojas manifestó “cuando me comunicaron que me concederían esta distinción me sentí honrada doblemente ya que José Falcón fue un distinguido embajador de paz y de cultura, mi alma se llenó de orgullo no solamente por los caminos transitados con la guitarra que hoy reciben este reconocimiento, sino también por el trabajo diplomático llevado adelante, por eso me siento muy agradecida” sentenció la artista.

También recordó que este año celebra 25 años de trayectoria internacional con casi 50 países recorridos con la guitarra, llevando la música paraguaya, la de Mangoré al mundo, y destacó “por eso estoy convencida que gracias a la diplomacia cultural, herramienta poderosa para asegurar la presencia cultural del Paraguay en el exterior es un largo proceso que comienza con diplomáticos sensibles”, sentenció.

Del acto participaron autoridades nacionales, invitados especiales y público en general.

Berta Rojas

Reconocida guitarrista clásica, actualmente es una de las figuras más destacadas en la actualidad. Periódicos como el Washington Post y revistas especializadas como Classical Guitar Magazine la han elogiado por su labor como guitarrista, denominándola “embajadora de la guitarra clásica”.

Se ha presentado en grandes escenarios de renombre a nivel mundial y también ha sido nominada en tres oportunidades a los premios Grammy Latino.

Proyectos

Para este año la artista señaló que desea seguir con las presentaciones junto con la orquesta ensamble Pu Rory, seguir con las giras en los colegios, afirmó además que en marzo tiene previsto grabar un nuevo material discográfico y lanzarlo en mayo o junio de este año, y proseguir con sus conciertos a nivel internacional.