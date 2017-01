Desde Colombia, el rallista Chilo Sarmiento ratifica su pasión por Paraguay

Asunción, IP.- El piloto colombiano Juan Esteban Sarmiento, más conocido como Chilo, recordó hoy en conversación con Radio Nacional el buen momento que experimentó durante su estadía en Paraguay y resaltó nuevamente la calidez y la buena atención recibida por parte de la ciudadanía.

El Chilo, como es conocido el piloto nacido en el Valle del Cauca y que representó a Colombia durante el rally Dakar señaló que cuando viaja a cualquier parte el normalmente utiliza el Twitter para contar las experiencias tanto buenas o malas que vive en el lugar donde se encuentra. En este caso, transmitió lo que vivía en Paraguay durante el Dakar 2017.

“Me pareció agradable, los servicios, la amabilidad de los taxistas, la gente, el entorno que viví, me pareció chévere, incluso algunos pensaban que era para poder captar mayor número de seguidores pero no fue así”, dijo.

Señaló que Paraguay tiene costumbres parecidas al lugar de donde es originario, en sus comidas aunque diferentes, la sazón es muy similar señaló.

Por otra parte, se sorprendió cuando apareció en la prensa paraguaya y sobre todo cuando marcó como tendencia en twitter durante algunos días.

“Fue lo que vi, comunicarlo en Twitter me pareció agradable, comento lo bueno y lo malo de las cosas, utilicé twiter para hablar de las cosas buenas de un país que no conocía como Paraguay, que me gustó mucho”, dijo.

Por otra parte señaló que en su opinión “los pilotos deben tener el deber moral, la obligación de mostrar las cosas de Latinoamérica a Europa”.

“Cuando llegue aquí la gente te saluda en todas partes, en el súper, el taxista, pero en otras partes esas cosas ya se han perdido” dijo el Chilo. Recordó que una joven le agradeció cuando le cobraba en la caja, lo había reconocido y le dijo “gracias por lo que hace por nuestro país”. Ese día había aparecido en la prensa la imagen del colombiano.

Una de las cosas que aprendió del guaraní es la palabra Kape (socio) ya que al saber del guaraní quiso aprender algunas palabras y es la que más escuchaba. Entre los alimentos destacó la “solidez” de la sopa y otros platos consumidos fuera del hotel como la carne.

Esta es la quinta competencia del Dakar en la que participa y señaló que “tristemente” es mi tercer abandono por lesionarse con la fractura de la mano. El año pasado recordó que había abandonado por problemas eléctricos y el antepasado por haberse caído de la motocicleta.

Un poco triste por esa mala racha, el Chilo analiza si continuar o no compitiendo, lo que decidirá en los próximos 3 meses una vez recuperado.

Sarmiento manifestó agradecido por “el gran apoyo de Paraguay en toda la carrera, banderas paraguayas en argentina me recibieron y me dieron apoyo, desde el inicio hasta terminar, con muchos mensajes de apoyo incluso por la lesión sufrida”.

Explicó que el Dakar es un evento muy duro, con muchas variables en cuanto a clima, resaltó que el clima boliviano fue muy duro, mucho suelo mojado, una competencia con muchos riesgos donde todo cambia cada tanto, “puedes pasar de 45 grados a 5 grados en la tarde”.

Señaló que desea que este rally alguna vez pase por Colombia. Instó a trabajar más por la competición internacional como un factor que impulsa el progreso en los países donde se desarrolla. Señaló que debido al éxito que cosecho en tierras paraguayas no descarto trabajar con sponsors de nuestro país al igual que con Nelson Sanabria, el piloto paraguayo de quads que también compitió en el rally, para seguir buscando apoyo e ir abriendo más caminos a nivel internacional.