Docentes reiteran que no iniciarán las clases sin el aumento salarial

Asunción, IP.- El dirigente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, anunció que en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno no iniciarán las clases, el próximo 23 de febrero. Los docentes piden un incremento del 10 y 15 por ciento, en tanto que el Ministerio de Hacienda plantea un 7.7 por ciento, propuesta que es rechazada. Ambos sectores están abiertos a continuar con el dialogo.

“Lo que ofrece el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda es menos de lo que había aprobado el Congreso el año pasado. Nosotros solicitamos la reposición del 10 y el 15 por ciento”, explicó Piris en declaraciones a la 780 AM.

El Ministerio de Hacienda plantea un aumento del 7.7 por ciento en base al salario mínimo vigente solo para los maestros de grado, propuesta que no convence a los educadores, ya que los mismos piden un 10 y 15 por ciento de incremento que beneficie a todos, y no solo a un sector.

El sindicalista docente dijo que están abiertos a continuar dialogando con el Gobierno para poder llegar a un acuerdo, caso contrario anunciaron que no iniciarán las clases, el próximo 23 de febrero.

“No me simpatiza la idea de no empezar las clases el 23 de febrero, me parece que sería un retroceso, pero si no tenemos una respuesta favorable para esa fecha, no nos va a quedar de otra”, refirió.

Recordó que el 2016 prácticamente no tuvieron huelga gracias al dialogo permanente que mantuvieron con el ministro de Educación, Enrique Riera y con los parlamentarios. “Con el veto, todo el esfuerzo quedó en la nada. El Ejecutivo pudo haber vetado parcialmente no tocando el incremento del sector docente”, expresó.

Piris afirmó que estarán expectantes de una nueva convocatoria por parte del Gobierno, al tiempo de comentar que “nos prometieron analizar otras propuestas, ojalá sea así”.

En caso de que no se llegue a un acuerdo, unos 1.545.028 estudiantes del sistema educativo paraguayo, se verían afectados por el no inicio de las actividades escolares.