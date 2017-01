Paraguay y Colombia abrirán la disputa del Sudamericano Sub 20

Asunción.- La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 enfrenta este miércoles a Colombia, en el estadio Olímpico de Riobamba, Ecuador, en el partido inaugural del Sudamericano Sub 20.

El Campeonato Sudamericano, clasificatorio para cuatro de diez equipos participantes, al Mundial Sub’20 de Corea del Sur 2017, se jugará desde el 18 de enero al 11 de febrero y estará dividido en dos grupos:

A: Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile

B: Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y Venezuela

En el partido inaugural, Paraguay tratará de tomarse la revancha de anteriores enfrentamientos contra Colombia, que le ganó por 1-0 en la fase de grupos y por 2-1 en el partido final, lo que sirvió al conjunto colombiano para lograr el título en el Sudamericano Sub’20 2013 en Argentina.

El equipo guaraní contará con internacionales como el defensa Blas Riveros, del Basel suizo, y el centrocampista Christian Paredes del América, de México, dirigidos por Pedro Sarabia.

En tanto que Colombia, al mando de Carlos Restrepo, mostrará a una de las nuevas perlas del fútbol cafetero, el centrocampista de 17 años, Juan Camilo Hernández, además de a Luis García, del Rayo Vallecano español y a Julián Quiñónez, del Tigres mexicano.

En el partido estelar de la primera jornada se enfrentarán el once veces campeón y uno de los favoritos a ganar el título, Brasil, ante el local, Ecuador, que se ha propuesto lograr por primera vez el campeonato.

Ecuador estará comandado por el extremo izquierdo Bryan Cabezas, figura con el Independiente del Valle en la pasada Copa Libertadores de América, con ganas de brillar en el Sudamericano para mostrarse también ante el técnico de su actual club, el Atalanta italiano.

Brasil depositó en el entrenador Rogerio Micale la posibilidad de un nuevo título sudamericano, tras el histórico primer oro olímpico que ganó de local en los Juegos de Río 2014.

Chile, que tampoco ganó ningún título de la categoría, descansará en la primera jornada del Grupo A.

Uruguay-Venezuela y Argentina-Perú, iniciarán la disputa por el Grupo B, mañana jueves en Ibarra y descansará Bolivia.

Los tres primeros de cada grupo pasarán al hexagonal final, en el que los cuatro mejores se clasificarán al Mundial Sub’20 de Corea del Sur. EFE

Detalles del partido (Fuente APF)

Paraguay vs Colombia.

Estadio: Olímpico de Riobamba.

Hora: 17:00 (19:00 hora paraguaya).

Árbitros

Principal: Diego Haro (PER).

Asistentes: Raúl López (PER), Víctor Raez (PER).

Cuarto árbitro: José Hoyo (VEN).