Tikico, el joven reciclador que aspira a ser médico

Asunción, IP.- Tikico Eliezer Paredes sueña con ser médico y podría concentrarlo gracias a las becas que otorga la Itaipu Binacional a jóvenes sobresalientes y de escasos recursos económicos.

Tiene 18 años y es uno de los 2.145 postulantes que superaron las pruebas de conocimiento.

En entrevista con Radio Nacional del Paraguay contó que desde chiquito tiene como meta ser médico y hoy casi casi ya es una realidad.

Tikico, que significa afortunado, vive en un asentamiento de Lambaré, conocido como San José Obrero y va al Colegio Nacional subvencionado Teresita del Niño Jesús.

Ayuda a su papá en el reciclaje y al momento de la entrevista se encontraba vendiendo cartones con don Tomás Paredes.

Contó que en diciembre se postuló para las becas de Itaipú porque quiere estudiar Medicina en la Universidad Católica, que se encuentra muy cerca de su casa.

“Aquí hay mucha gente que necesita médico, ya hay muchos pacientes para ser atendidos” dijo.

Está a la espera de la confirmación de la beca, luego del test socioeconómico que le realizaran los trabajadores sociales que visitan la casa de los postulantes.

“Desde chiquito, desde niño, no me acuerdo luego desde cuándo y nunca salió de mi cabeza eso de ser médico, no pensaba en otra cosa, solo quería que ser médico es mi inspiración”, manifestó al tiempo de mencionar que tanto apoyo recibió de sus padres, amigos e incluso de la comunidad que un profesor se ofreció a enseñarle todas las tardes de 14 a 18 horas en forma totalmente gratuita.

Agregó que cuando sea medico quiere volver a su zona para atender a la gente necesitada que son muchas.

A pesar de su corta edad, Tikico lanzó un pensamiento que deja plasmado su espíritu de superación “ser inteligente todos los somos, pero prepararte, estudiar y tener buenas notas es otra cosa, uno debe prepararse para mayores desafíos”.

Don Tomás Paredes no quiso quedarse atrás y narro otros detalles del gran deseo de su hijo de ser médico.

“Doctor Tikico su papa lo espera en la recepción, doctor Eladio su papa lo espera en la recepción” así le suelo decir a mis dos hijos de cómo va a ser con ellos en el futuro y ellos se ponen contentos. “Yo siempre les dije que solo con el estudio se puede salir adelante”, contó.

Comentó que él siempre quiso lo mejor para sus hijos, que logren lo que el no pudo. Explicó que es hijo de una recicladora también y que no les alcanzo la educación por ser muchos hijos, por lo que les prometió a sus hijos que haría todo lo posible para que ellos salgan hacia delante.

Cuando se inscribieron para la beca, don Tomas le dijo a su esposa de que esto se trata de una locura por los altos costos que representa una carrera como medicina. Se animaron a presentarse a la beca porque una sobrina el año anterior se había presentado también y había accedido.

Finalmente, don Tomas instó a los padres a apoyar a los hijos, porque con la educación se puede. Destacó una vez más que “todo está en manos de Dios”.