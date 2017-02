Emisión de bonos está respaldada por ley dicen senadores y diputados

Asunción, IP.- Los senadores y diputados colorados oficialistas aseguran que el presupuesto vigente no es más que la repetición plena, total y en su conjunto del 2016, en todas sus partidas de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento, por lo que la emisión de bonos está debida, legal y constitucionalmente autorizada por leyes que regulan la materia.

Los parlamentarios, comunicado mediante, rechazaron la postura asumida por sus colegas opositores y disidentes, quienes objetan la emisión de bonos soberanos para este año, tras el veto del Ejecutivo al proyecto de presupuesto sancionado por el Congreso Nacional.

En el escrito los legisladores explican que con la aceptación de la objeción total al proyecto de presupuesto 2017 por parte del Poder Ejecutivo, sigue vigente el presupuesto 2016, y transcurriendo el segundo mes del año el funcionamiento del Estado no se ha visto comprometido en ningún sentido, siendo que las instituciones vienen funcionando correctamente.

Sin embargo existen compromisos financieros que deben ser honrados con los ingresos generados en concepto de colocación de bonos del tesoro, es así que esta fuente de ingresos forma parte integral del presupuesto.

“La hipótesis de que la aprobación de emisión de bonos, en el marco del presupuesto vigente actualmente es solo para el año 2016 implica una interpretación de que el presupuesto vigente solo se aplica a ciertas fuentes de financiamiento y no al financiamiento proveniente de emisión de bonos soberanos, lo cual no está estipulado en ninguna norma jurídica, ya que el presupuesto de la Nación es integro en su partida de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento, y como tal no puede ser desmembrado arbitrariamente”, reza otra parte del comunicado.

Los congresistas sostienen que el presupuesto vigente no es más que la repetición plena, total y en su conjunto del 2016, en todas sus partidas de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento.

En consecuencia, agregan, que los bonos emitidos en el mercado internacional en estas condiciones están debida, legal y constitucionalmente autorizados por las leyes, comprometiendo así a la República en su repago, no tienen diferencia alguna con los bonos emitidos en ejercicios fiscales anteriores, obligan a Paraguay a su cumplimiento y toda la documentación inherente a la emisión a ser suscripta.

El diputado Ramón Romero Roa señaló que existen obligaciones pendientes de pago por parte del Estado Paraguayo, con organismos internacionales, que no pueden ser eludidas.

“Lo que nosotros entendemos es que aquí hay una mala fe de quienes sin tener la representación del Congreso Nacional, porque la voz de unos cuantos no representa la mayoría del Congreso, emite una posición, que presenta una imagen diferente a la que se viene trabajando desde hace rato, con un gran esfuerzo para mejorar nuestra imagen a nivel internacional”, expresó en conferencia de prensa, luego de la reunión de la bancada colorada de Diputados.

El diputado aclaró que es una tarea pendiente reiniciar el dialogo con el Ministerio de Hacienda para determinar en qué serán invertidos los bonos durante este 2017. “Eso no impide que el Estado cumpla con sus obligaciones. Porque al final de cuentas es responsabilidad de todos que el Estado cumpla con su obligación contraída. Todo se puede modificar, y lo que tiene que existir es voluntad política del Congreso y no poner palo a la rueda”, concluyó.