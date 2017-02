Inscripción para torneo interinstitucional está abierta

Asunción, IP.- La Secretaría Nacional de Deportes (SND) habilitó el periodo de inscripción para el Torneo Interinstitucional dirigido al funcionariado público activo. La competencia que cuenta con tres categorías tiene como objetivo principal promover la práctica de actividades físicas y el deporte recreativo para personas nombras y contratadas en oficinas públicas y entidades del estado.

Según informó el departamento de Deporte de Participación, instancia organizadora del certamen, el torneo contará con las categorías Primera Masculino, Primera femenino y Ascenso Masculino. El requisito primordial para participar de la competencia es que los participantes deben ser funcionarios públicos activos contratados, nombrados, comisionados o trasladados que presenten servicio en la entidad inscripta en el torneo.

La categoría Primera Masculino se desarrollará en la modalidad 9 vs 9 y el torneo iniciará el 24 de abril próximo. Por su parte, el Ascenso Masculino consistirá en un torneo 7 vs 7 que iniciará el próximo 19 de abril. El torneo para la Primera Femenina consistirá en encuentros 7 vs 7 que se disputarán desde el 26 de abril.

Todos los encuentros tendrán lugar en las canchas N° 1 y N° 2 ubicadas en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (Av. Eusebio Ayala Km 4 ½). El periodo de inscripciones para las diferentes categorías estará habilitado hasta el 6 de marzo.

Para mayores detalles, las instituciones interesadas en inscribir a sus equipos deportivos pueden comunicarse con el licenciado Carlos Figueredo, jefe del Departamento de Deporte de Participación, llamando a los teléfonos 021 520 675 / 6 o escribiendo un correo electrónico a la dirección cfigueredo@snd.gov.py.