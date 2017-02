Tesoro transfirió G. 109.917 millones a gobernaciones y canceló deuda del 2016

Asunción, IP.- La Dirección de Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Hacienda, transfirió un total de 109.917 millones de guaraníes a las 17 gobernaciones, en el marco el proceso de cancelación de la deuda del ejercicio fiscal 2016.

Con la transferencia de ayer jueves, sumada a la realizada en enero de 34.950 millones de guaraníes, totaliza 144.867 millones los recursos transferidos a los Gobiernos departamentales para para cumplir con sus obligaciones, de acuerdo a la prioridad de cada administración departamental para el logro de sus objetivos institucionales, según la cartera estatal.

Igualmente el Ministerio de Hacienda les exhortó a destinar dichos recursos para honrar el pago de aquellos compromisos que no fueron cancelados al 31 de diciembre de 2016 (deuda flotante), priorizando programas sensibles como los de alimentación escolar (vaso de leche).

Los Gobiernos Departamentales podrán destinar la totalidad de estos recursos al pago de aquellas obligaciones exigibles no pagadas al 31 de diciembre de conformidad a lo establecido en el artículo 28°, inciso c de la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado y el artículo 40°, inciso c del Decreto N° 8127/00.

En el marco de la transparencia institucional y el acceso a la información pública, se pone a conocimiento de la ciudadanía que está disponible información detallada de las transferencias financieras por cada uno de los Gobiernos Departamentales y Municipales, en la siguiente dirección electrónica http://www.hacienda.gov.py/web-udm.