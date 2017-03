Derribarán mitos sobre finanzas durante semana nacional de educación

Asunción, IP.- Desde este lunes 6 de marzo inicia la “Semana Nacional de Educación Financiera” con el objetivo de acercar a la ciudadanía información sobre aspectos del ámbito financiero, las herramientas disponibles y los derechos y obligaciones con los que la población cuenta en materia financiera.

Las actividades son parte de la campaña “Más vale saber – Educación de bolsillo” llevada a cabo por la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), en un grupo interinstitucional entre actores del sector público y el sector privado para llevar a cabo esta meta.

Uno de los principales objetivos de la campaña es derribar mitos arraigados sobre diferentes temas relacionados a las finanzas. “Se busca derribar mitos, temas que surgen del no saber dónde encontrar la información”, afirmó en entrevista con Radio Nacional Cristian Tondo, intendente de Inclusión Bancaria del Banco Central del Paraguay (BCP).

Tondo explicó que se trata de una campaña para transparentar información relacionada al ámbito financiero “de tal forma que el ciudadano pueda conocer y administrar mejor sus finanzas”.

“El objetivo es llegar a la gente por eso se ha conformado un equipo fuerte con gente del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Secretaría Técnica de Planificación y el Incoop”, agregó.

Entre los mitos identificados en la preparación de la campaña, Tondo señaló aquellos relacionados al ahorro… “por ejemplo aquello de ‘yo no gano suficiente para ahorrar’”, y otros temas relacionados a las herramientas financieras disponibles y que no son utilizadas, por desconocimiento o por no entender el funcionamiento.

“El sistema financiero nacional es para todos, hay diferentes productos que se ofrecen para determinadas capacidades”, aclaró.

Citó, por ejemplo, las cuentas básicas de ahorros creadas por el BCP. Estas cuentas supervisadas por la Superintendencia de Bancos permiten al ciudadano abrir una cuenta desde 10.000 Gs sin interés ni costos mínimos de mantenimiento, “sólo con la cédula” y permiten realizar pagos con dicho servicio y ser sujetos de crédito.

Además hay empresas interesadas en habilitar cuentas bancarias básicas a través de celulares para facilitar aún más el acceso, dijo,

Otro de los mitos a ser derribados es el “yo no sabía luego, con referencia a los contratos que se firman”. “Las letras pequeñas de los contratos hay que leerlos” señaló al mismo tiempo de destacar la importancia del Pin que uno tiene para administrar su cuenta bancaria, que es como la firma electrónica, “al hacer uso de ello, estás diciendo estoy de acuerdo”, por ello esa información no debe ser compartida.

Semana de Educación Financiera

Las actividades de la semana inician este lunes en Encarnación. El martes en Ciudad del Este, miércoles en Coronel Oviedo, jueves en Paraguarí y viernes en la ciudad de Santaní, para luego cerrar las actividades en Asunción.

La Semana Nacional de Educación Financiera fue establecida como la segunda semana de marzo de cada año, mediante decreto Nº 6.765/17 del Poder Ejecutivo. Esta será la primera edición de la semana de educación donde se buscará a distintas regiones del país.

Igualmente, durante todo el mes de marzo la campaña “Más vale saber – Educación de bolsillo” propone reforzar las actividades de la semana con el objetivo de brindar información financiera a toda la población de manera masiva, utilizando canales diversos como ferias, charlas, distribución de mensajes en boletas de servicios básicos y publicación informativas en redes sociales e internet.

Finalmente, Tondo comentó que en el BCP se encuentra una Oficina de Defensa del Consumidor, donde las personas que se sientan estafadas por alguna entidad financiera o bancaria pueden acercarse hasta allí o comunicarse al teléfono (021) 619-2929 o el correo usuariosfinacieros@bcp.gov.py

Aclaró, no obstante, que sólo atienden denuncias contra entidades que se encuentran en el sistema financiero nacional reconocidas por el BCP.