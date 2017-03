Tributo a Pink Floyd en Fernado de la Mora

Asunción, IP.- La banda asuncena de rock progresivo Agharta, prepara un tributo a Pink Floyd en un concierto que se llevará a cabo en el Teatro Municipal de la ciudad de Fernando de Mora, este sábado 11 de marzo, a las 20:00, con entradas a 30.000 Gs.

Agharta hará un recorrido por los temas más emblemáticos de las grabaciones que la banda británica realizó en el anfiteatro de las ruinas de Pompeya en 1971, e inmortalizado en su material audiovisual “Live at Pompeii”.

Podrán escucharse clásicos como Echoes, A saucerful of secrets, Set the controls for the heart of the sun, entre otros temas representativos de la etapa considerada como la psicodélica de Pink Floyd. Además se realizarán sorteos de premios entre los asistentes.

Agharta está compuesta por los músicos Marcelo Fonseca en guitarra y voz; Enrique Codas en el bajo; José Russo en teclados; Ignacio Saenz en batería; Felix Benitez en flauta y trombón y el concierto contará con la participación especial de Sebastian Galeano de la agrupación Supercaos.

Sobre Live at Pompeii

El material audiovisual se trata del registro de una serie de grabaciones en vivo que Pink Floyd realizó en las históricas ruinas de Pompeya, en Italia, entre el 4 y el 7 de octubre de 1971. Los integrantes se trasladaron al lugar con los equipos que utilizaban usualmente en sus giras y equipos adicionales para el registro del audio.

El documental sirvió de inspiración para numerosas agrupaciones musicales que posteriormente realizaron conciertos y grabaciones, en lugares naturales sin presencia de publico y con tomas del entorno histórico, como propone el documental.

El propósito artístico de Live at Pompeii fue llevar la música de la banda a un espacio impensado y mistico, cargando de conceptualidad la etapa previa a Dark Side of the Moon.