Programa de Pensión Alimentaria prosigue con censo de adultos mayores

Asunción, IP.- Las tareas de verificación de las condiciones de vida de los adultos mayores que solicitaron la pensión alimentaria, realizadas con el censo, continúan en varias localidades del país, según informa la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) del Ministerio de Hacienda.

En la víspera fueron censados adultos mayores de Cambyretá, Capitán Miranda, Carlos Antonio López, Coronel Bogado, Fram, General Delgado, Hohenau, Itapúa Poty, Jesús, La Paz, Obligado, Pirapó, San Cosme y Damian, San Juan del Paraná, San Rafael Del Paraná, Bella Vista Sur, Capitán Meza, Carmen del Paraná, Tomas Romero Pereira, Trinidad, y San Patricio.

A partir del 17 de marzo, los censistas llegarán a los distritos de Acahay, Caapucú, Gral. Bernardino Caballero, La Colmena, Quiindy, Quyquyhó, San Roque González, Tebicuarymí, Ybytymí, Domingo Martinez de Irala, Juan León Mallorquín, Yguazú, Iruña, Mbaracayú, Naranjal, San Cristóbal, Santa Fe del Paraná, Santa Rita, Santa Rosa Del Monday, Karapaí y Zanja Pytã.

Desde el 23 de marzo, el censo se hará en los distritos de Hernandarias, Itakyry, Los Cedrales, Minga Guazú, Presidente Franco, Ñacunday, YvyPytã y J. A. Saldívar.

Cabe destacar que el censo y selección de los potenciales beneficiarios de la pensión alimentaria es realizado por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) según Decreto N° 6019/2016, a través de la aplicación de la Ficha Social.

El censo es totalmente gratuito y no implica costo para los adultos mayores ni familiares, responde a la Ley N° 3728/2009, del derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en situación de pobreza. Se destina exclusivamente a las personas a partir de 65 años cumplidos que no reciban otras jubilaciones o pensiones. No podrán acogerse al beneficio las personas que tienen juicios pendientes con la justicia.