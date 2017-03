ANDE anuncia rebalanceo de tarifa sólo a mayores consumidores de energía

Asunción, IP.- La ANDE informó que a partir de finales del mes de marzo se establecerá un rebalanceo en las tarifas que afectará a las instituciones públicas, industrias y a los mayores consumidores de energía residenciales.

Este viernes, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que se realizará el rebalanceo aplicado a cada nivel de tensión de la energía, de modo a acercarlas a los valores del costo que la institución tiene para proveer el servicio.

Por tanto, señala un comunicado de la institución, el aumento en la tarifa que entrará en rigor desde finales de este mes será aplicado para las instituciones públicas, industrias y para los mayores consumidores de energía en categoría residencial.

Este rebalanceo permitirá a la ANDE de disponer de mayores ingresos para dar un mejor servicio. Dicho ajuste no repercutirá en la factura de los clientes de bajo consumo de energía eléctrica, las categorías sociales y residenciales de hasta 300 kWh/mes de consumo.

Unos 771.139 clientes de la institución, que representan un 60% de los clientes totales, no tendrán ningún ajuste en sus tarifas, señala el comunicado.

Los clientes residenciales que consumen más de 300kWH/mes tendrán un ajuste a sus tarifas de acuerdo a la cantidad de energía que consuman. La mayoría de los clientes no residenciales tendrán ajustes promedio entre 5% y 20%, y un 0,3% de clientes no residenciales tendrá ajuste mayores al 20%.

Aún con este rebalanceo, actualmente las tarifas en nuestro país continúan siendo las más bajas de la

región, señala el comunicado de la institución.

Aumento de la demanda

El comunicado de la ANDE señala que en el período del 2015 al 2016 la demanda del Sistema de Interconectado Nacional (SNI) tuvo un crecimiento del 9,8%, en tanto que el crecimiento promedio anual registrado en el periodo 1995-2015 fue del 6,3%.

En el último año (2016-2017) pasó de 2.917 MW a 3.095MW, 178MW más.

Continúa el comunicado: “Durante los primeros años de esta administración realizamos acciones para detener la pérdida de recursos de la ANDE, sin afectar las tarifas.

Trabajamos para lograr que la gente gane en beneficios, sin afectar su bolsillo, estas acciones incluyen:

-La reducción de pérdidas

-El combate a la morosidad

-El combate a las conexiones clandestinas

-La disminución de 30% de reclamos y 20% de cortes accidentales

-La regularización de clientes industriales, y

-La regularización de los clientes de la Categoría Gubernamental, para lograr el pago de deudas históricas, y para el 2018 el sector público habrá cancelado la deuda al 100%.

La realidad es que todas estas acciones suman pero no alcanzan. Existe un desequilibrio del 70% entre los ingresos y los gastos requeridos para las inversiones necesarias para cubrir la demanda de los clientes. Además, desde el año 2002, último año con ajuste tarifario, a la fecha, la demanda pasó de 1.193 MW a 3.095 MW, más que el doble en 15 años, y como las tarifas no han acompañado este crecimiento, los recursos no fueron y no son suficientes para las inversiones en infraestructura del sistema que necesitamos para ofrecer calidad del servicio en todo el país. Somos la empresa que ofrece las tarifas más bajas de la región y la única que no ha subido sus tarifas en 15 años.”