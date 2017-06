A los 78 años escribe poemas y desarrolla proyectos literarios

Asunción, IP.- Ninfa Victoria Palarea, es un ejemplo para su generación y las más nuevas, pues con tenacidad y empeño logró culminar una carrera universitaria ya entrada en la tercera edad, llevando actualmente adelante varios proyectos literarios.

Con 78 años, Ninfa dice que sólo tiene 16 años de vida espiritual, en entrevista a Radio Nacional del Paraguay, dando a entender que se siente más joven que nunca. Oriunda de la localidad conocida como Puerto Foncier, en la región norte del país, la escritora describe entre sonrisas y entusiasmo como escribe sus poemas y como, una vez crecidas sus hijas, decidió ir a la Universidad.

Mencionó que toda su vida fue ama de casa y sigue siéndolo, pero se dio el espacio para hacer realidad una pasión que desde niña le hace feliz: escribir. Hoy forma parte de varios proyectos literarios incluso de carácter audiovisual, que esperan financiamiento.

Sus poemas forman parte de un trabajo lanzado recientemente en Caaguazú con motivo del aniversario de la ciudad con el nombre de “Madera Joven” donde expusieron sus letras 9 poetas jóvenes y ella junto a otros “con un poco más de edad”, como lo señala con humor.

Muy jovial Ninfa, comentó que “espera cumplir casi todo en la vida”. Recordó que una de sus hijas tenía 5 o 6 años y que “no podía volver a esperar que crezcan todo” y como ya tenía a otra hija culminando su facultad, la recién egresada comenzó a ser la niñera de su hermanita más pequeña mientras Ninfa iba a la Universidad.

Comentó que se trataba de toda una odisea en aquella época llegar a la facultad desde Barrio Herrera hasta Itapytapunta en Sajonia, donde está la sede de la carrera de Filosofía. Con el cansancio a cuestas luego de haber lavado unas 5 docenas de ropa, iba en esa travesía en colectivo, lentamente acostumbrándose a ese viaje largo que incluía abordar dos colectivos, a tal punto que se dormía durante el trayecto.

La escritora recordó que incluso una vez hasta se equivocó de colectivo y terminó en otra zona de la capital, poniendo en suma preocupación a toda su familia que aguardaba su regreso en la misma calle.

Comentó que ya con sus años y sus responsabilidades eso de ser “reportera” ya no le daba el tiempo para desarrollar esa parte de lo aprendido en la Facultad de periodismo. Sin embargo, los años de facultad fueron “una linda época, lleno de hermosos recuerdos”. Ninfa fue nada más y nada menos que delegada de curso durante tres años, autocalificada como “revolucionaria” porque tuvo que llevar adelante reclamos estudiantiles a las autoridades educativas”

“Yo quería aprender, no me fui para joder, necesitaba aprender y eso me tenían que enseñar” afirmó. Comentó que lo de “escribir no es que sea algo que queres decir, sino eso te sale”

Entre sus proyectos que esperan financiación se encuentra hasta un CD dedicado a su pueblo. El material se llama “Danzal”, con musicalización del compositor Juan Pablo González.

Igualmente, otro CD a lanzarse guarda relación con lo ecológico, pues es un material grabado por biólogos, donde relata lo que ve en un viaje al Mbarakaju y la sonorización corresponde al ambiente natural del lugar, donde se escucha el sonido de los animales o los insectos.

Comentó finalmente que su única dificultad es que no escribe “corto”, sino todo lo contrario, muchas de sus obras tienen entre 40 y 50 páginas.