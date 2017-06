Argentina decreta duelo nacional por accidente de autobús que dejó 15 muertos

Buenos Aires.- El Gobierno de Argentina decretó hoy dos días de duelo nacional por la muerte de al menos 15 personas, entre ellas menores de edad, en un accidente de autobús ocurrido este domingo en la provincia de Mendoza

Las banderas de los edificios públicos permanecerán desde el martes y durante dos días izadas a media asta por el suceso, que ha conmocionado especialmente al país al tratarse de un autocar que trasladaba, en su mayoría, jóvenes alumnos de una academia de danza de la localidad bonaerense de Grand Bourg, junto a algunos de los padres.

El accidente ocurrió en una zona montañosa de la ruta nacional 144, a unos 30 kilómetros del municipio mendocino de San Rafael, donde volcó por circunstancias que todavía no se han determinado, aunque la hipótesis principal que se maneja es de un exceso de velocidad.

“Estoy conmocionado por el trágico accidente en San Rafael. Acompaño el dolor de sus familias y amigos”, escribió el presidente Mauricio Macri en su cuenta de Twitter, en la que especificó estar “a disposición de las autoridades de la provincia para asistir en lo que sea necesario”.

Los niños y adolescentes habían participado de un encuentro de baile en un teatro de San Rafael y en el momento del suceso volvían de la localidad de Malargüe tras realizar una visita turística al centro de esquí Las Leñas.

Del total de 54 viajeros, 15 fueron los fallecidos confirmados -de los que todavía se desconoce su edad-, y 21 heridos, cuatro de ellos graves, y fueron internados en diversos centros médicos, la mayoría en el Hospital Schestakow de San Rafael, aunque algunos ya recibieron el alta.

Brian Urueña, de 17 años, permanece internado y relató, en declaraciones al diario Clarín, que el vehículo “iba muy rápido”. “Lo que me acuerdo es que me desperté porque parece que el micro pasó por arriba de una roca, porque hizo como un salto. Ahí me miré con mis amigas y quedamos como sorprendidos, y el micro siguió”, añadió el joven.

Al mismo tiempo, Silvia, madre de una chica de 13 años que sobrevivió a la tragedia, relató al canal Crónica el estado en el que quedaron la adolescente y sus compañeras que consiguieron salvarse del siniestro.

“Las nenas están muy shockeadas, vieron cosas muy feas y perdieron a sus mejores amigas. Están los psicólogos trabajando para el estado de ánimo de las nenas. Lo único que repiten es que iban muy rápido, le pidieron al chófer que frenase”, subrayó.

Fuentes de la Fiscalía señalaron a Efe que “habría habido un exceso de velocidad” y que todavía se están realizando las pericias de la mecánica del accidente para determinar al 100 por ciento lo ocurrido.

“Tenemos en claro que no ha habido intervención de un segundo rodado”, remarcó en una conferencia de prensa la fiscal en lo correccional encargada del caso, María Florencia de Diego.

Según detalló, todo apunta a que el conductor del autobús -que falleció en el siniestro- perdió el dominio del vehículo y a raíz de eso se produjo el vuelco del mismo.

“Quien conducía el rodado y el otro chófer que iba a de acompañante (su padre) estaban habilitados para conducir ese tipo de unidades”, agregó, para aclarar que la carretera está “en buen estado” y la señalización de la ruta “en perfectas condiciones y había buena iluminación”.

De Diego afirmó que se ha ordenado una serie de medidas de prueba y se investiga, en principio, “un homicidio culposo”.

En la mañana de este lunes, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que depende del Ministerio de Transporte argentino, confirmó que el autobús “no estaba habilitado”, ya que había sido dado de baja el 12 de diciembre de 2016.

En este sentido, el titular de esa cartera, Guillermo Dietrich, indicó ante la prensa en Mendoza que había “documentación adulterada” en el vehículo y señaló que todo indica que la causa de la tragedia fue “la imprudencia” del conductor.

El Ministerio de Defensa envió este lunes a San Rafael un avión Hércules de la Fuerza Aérea que se encargará de transportar los cuerpos desde esa localidad hasta Buenos Aires. Mientras, en Grand Bourg se celebró una marcha con antorchas para recordar a las víctimas.

La última tragedia similar que vivió Mendoza fue el pasado 18 de febrero, cuando una veintena de personas murieron en un accidente de un autobús que circulaba con destino a Chile. Solo seis días después, otro siniestro, en la provincia de Santa Fe (este), dejó 12 fallecidos en un choque frontal de dos autocares de media distancia.

Según datos de la asociación civil “Luchemos por la Vida”, dedicada a la prevención de accidentes de tráfico, en 2016 fallecieron en las carreteras argentinas 7.268 personas. EFE