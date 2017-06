Clínicas cuenta con nuevas instalaciones para aulas hospitalarias

San Lorenzo, IP.- La nueva escuelita del Departamento de Hemato-Oncología Pediátrica (HOPE) del Hospital de Clínicas, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, fue inaugurada ayer sábado, en el predio del mencionado establecimiento sanitario.

Cuenta con un aula hospitalaria donde niños con cáncer en tratamiento en el Departamento de Hemato-Oncología Pediátrica, podrán asistir a clases y de esa manera continuar con sus actividades escolares y recreativas.

La jefa del Departamento de Hemato-Oncología Pediátrica, Angélica Samudio, explicó que el cáncer es una enfermedad que con un rápido crecimiento a nivel mundial impacta severamente en cualquier grupo social, y que cualquiera de sus diversas manifestaciones provoca un severo daño tanto en la economía de las familias y su calidad de vida.

Por lo tanto, dijo, hay que extremar los esfuerzos para brindar al enfermo y su entorno la posibilidad de seguir adelante y evitar en lo posible dejar totalmente de lado varios aspectos que hacen a la vida cotidiana y uno de ellos es lo concerniente a la parte académica y escolar.

Contó además que serán alrededor de 50 pacientes oncológicos pediátricos los beneficiados con esta nueva aula hospitalaria.

“De ser en este momento la segunda causa de muerte de los menores de 15 años probablemente para la siguiente década se encuentre en el primer lugar lo cual sería lamentable tratándose de una enfermedad que en el 70% o más de los casos, puede ser curada si recibe tratamiento oportuno, en otros países de escasos recursos y en Paraguay uno de ellos existen situaciones de diversas índole que impiden a los niños y a sus familiares tener una atención médica integral inmediata en forma temprana”, manifestó.

Indicó que desde el Hospital de Clínicas están trabajando para acompañar y brindar a los pacientes y sus familias una atención integral y no puramente médica.

De la inauguración también participó el director del Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, quien expresó sentirse sumamente complacido y agradecido con todos aquellos quienes hicieron posible este proyecto.

“El Aula Hospitalaria hace el acompañamiento académico a los niños y jóvenes hospitalizados de modo a que no pierdan escolaridad durante su internación y o tratamiento médico, ya que los niños no pueden asistir a clases normales, el Aula Hospitalaria hace de gestora y facilitadora, ayudando así a que los pacientes no pierdan su año escolar” refirió.

Este proyecto fue posible gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), cuya casita fue donada por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), y que a su vez ha sido acondicionada y mejorada con la colaboración del grupo del Citibank NA y la Fundación Renaci.

