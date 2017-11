Director de Comisión Pilcomayo promete iniciar trabajos en tiempo y forma

Asunción, IP.- El director de la Comisión del Río Pilcomayo, Ricardo Riego, aseguró que las maquinarias ya se encuentran en el sitio de obras para la primera parte de los trabajos de ensanche y limpieza del canal.

“Las maquinas ya están en sitio de obra, corresponden a lote 1 que son los trabajos que arrancan en la embocadura”, manifestó Riego en entrevista con Radio Nacional del Paraguay.

Los trabajos se encuentran divididos en dos lotes. El lote 1 corresponde a labores de limpieza y ensanche del canal en un tramo de 50 km, desde la desembocadura del río hasta San Antonio.

El lote 2 corresponde a ensanche de canal y remoción de sedimentos, desde San Antonio hasta Gral. Díaz.

Trabajos principales

Riego, quien asumió como titular de la comisión el pasado 22 de noviembre, señaló que ya se reunió con el canciller Eladio Loizaga para viabilizar la autorización del Gobierno argentino para que las maquinarias realicen trabajos en el canal de ese lado, que se espera inicien en mayo del año que viene.

Declaró que se espera entrada de agua desde Bolivia, “pero no como para que haya inundación, en este caso hay que resaltar que nuestro país ha tenido en estos últimos años un periodo de sequía que no se registra desde hace 30 años, los pronósticos son que viene agua pero no para una inundación”, explicó.

Comentó que la característica del Pilcomayo, “es el único rio que tiende a desaparecer, que lo hacen único a nivel mundial”.

Los trabajos principales en el canal se aguardan que inicien en mayo y se extiendan por 6 meses, “así entre octubre y noviembre se finalizaría con éxito total la limpieza del canal para que cuando llegue la riada esté listo sin dificultades”.

Para el año que viene se tiene previsto preparar los pliegos para que con antelación se pueda hacer el llamado en tiempo y forma para adjudicar las obras en mayo.

Riego agregó que “el ciclo del rio, es un ciclo repetitivo y debe hacerse los trabajos en ese tiempo, hemos tenido reuniones en sitio de obra, con los contratistas, con la fiscalización, residentes de la zona, representantes de la gobernación de Boquerón y conforme con la opinión de la zona, ellos dicen que va a entrar agua”.