Directores de Itaipu conversaron con Cartes sobre planes a futuro  

Asunción, IP.- El presidente Horacio Cartes recibió en audiencia, este jueves, a los directores paraguayo y brasileño de Itaipu, James Spalding y Luiz Fernando Vianna, en Mburuvicha Róga. En la ocasión conversaron sobre lo que es entidad binacional y los planes a futuro para bien de ambos países.

Así lo informaron los directores, en conferencia de prensa. Indicaron además que el directorio ejecutivo se reúne, este jueves en la sede de la binacional, aquí en Asunción, con lo que se cumple la reunión número 1.000.

Fernando Vianna, quien asumió al cargo en marzo de este año y fue ratificado por el Congreso de su país a mediado de este mes, comentó que han tenido una muy buena reunión con el jefe de Estado sobre lo que es Itaipu y los planes a futuro para bien de ambos países.

“Encontré una empresa muy bien administrada, con un cuerpo técnico muy competente, una empresa de referencia internacional de un buen relacionamiento de los dos países e Itaipu es el reflejo importante de eso”, expresó.

Indicó que coinciden con su colega Spalding que el rio Paraná no divide a los dos países sino que más bien los une.

Declaró también que pudo sentir, durante la audiencia con el mandatario, que existe una afinidad muy grande en las pautas, que existen puntos comunes y que tiene la seguridad que se continuarán con los proyectos comunes y de cooperación.

Al ser consultado si Brasil cómo se prepara la renegociación del Tratado, dijo que no se está preparando. “Lo importante de ese año es que los avances que demos, a través de Itaipu para Brasil y Paraguay tiene que continuar. Creo que debemos mantener lo que ya fue conquistado y hacer lo que revisión del Anexo C, que ya fue hecha, no termine siendo algo perjudicial y si algo positivo para los dos países”, aseveró.

Por último manifestó que la crisis desatada es su país es algo que preocupa y entristece pero no afectará a la binacional.