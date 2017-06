Estudiantes paraguayos se nutren de las experiencias de empresas argentinas

Asunción, IP.- Estudiantes paraguayos de la carrera de Marketing de la Universidad Católica (UCA) viajaron a la Argentina para conocer experiencias laborales de importantes empresas tanto públicas como privadas de dicho país.

El viaje se realizó la semana pasado y fue organizado por los propios alumnos, mencionó Santiago García, director de la carrera de Marketing a Radio Nacional del Paraguay.

“El viaje se inició el miércoles pasado y se extendió hasta el domingo en Buenos Aires, recorriendo empresas, organizaciones gubernamentales, experiencias del marketing, integrando a los alumnos de los diferentes cursos de la carrera” señaló.

Se trata de un viaje académico, visitando referentes de los eslabones del marketing, “estuvimos en Facebook, a Quilmes, Isenbeck, hablando con los managers de las marcas, fuimos al Congreso de la Nación, donde nos reunimos con el director de comunicación, con el del Ministerio del Interior de ese país, y a su vez visitamos agencias que se dedica mailing y SMS a las empresas”, refirió.

Explicó que los alumnos entran en contacto con otras empresas, otras realidades, creando vínculos, que se pueden transformar en pasantías u oportunidades en brindar servicios, además de generarse un mejor ambiente universitario con la integración de los cursos.

“La Argentina en el mundo publicitario es muy reconocido, la mayor parte de las empresas tienen su centro de liderazgo regional, Paraguay forma parte de una subregión para las empresas multinacionales, por eso es interesante escuchar de primera mano su manejo”, refirió.

Con respecto a este tipo de experiencias destacó que busca romper esquemas de lo que se realiza de forma tradicional, trayendo profesionales a la universidad, con charlas abiertas y una vez al semestre para organizar viajes, que buscan tener otras proyecciones, de otras realidades, “apostamos mucho a la carrera que viene creciendo”, agregó.

Explicó que con el mundo y las tecnologías cada vez más globalizado la educación y el nivel exigen más estar a la altura.

Agregó que no solo van con la idea de formarse sino “van a conocer experiencias y oportunidades, traer ideas como la que vimos de una agencia de mailing que no existe en Paraguay, de áreas que no existen. No solo van para formarse sino para iniciar negocios en el país, conocer y traer, no solo pensar en ser empleados de grandes empresas sino liderar empresas de marketing en el país”, indicó.

La formación comienza desde la misma organización del viaje que es una “auto organización, por los mismos alumnos, lo que hace la Facultad es darle todo el soporte para lograr los contactos para el desarrollo del viaje, es toda una experiencia para el comité organizador”, expresó finalmente al mismo tiempo de señalar que diariamente las empresas nacionales solicitan a los estudiantes para trabajar en sus empresas.