Fracasa moción de censura propuesta por Podemos contra Rajoy

Madrid.-La moción de censura propuesta por el partido izquierdista Podemos contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, fracasó hoy al obtener 82 votos a favor, 170 en contra y 97 abstenciones.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, planteó la moción con el argumento de que Rajoy no puede continuar en el gobierno debido a los casos de corrupción que afectan al gobernante Partido Popular (PP), y que por eso merecía se le retire la confianza de la cámara.

De acuerdo con el sistema parlamentario español, la moción de censura permite un cambio en la Presidencia del gobierno, que es lo que pretendía Iglesias al proponerse como aspirante a sustituir a Rajoy, pero la cámara lo rechazó pues requería de al menos 176 votos a favor.

Por dos días, el Congreso de los Diputados debatió las razones de la moción, así como el programa que Iglesias presentó como candidato alternativo a Rajoy, en lo que recibió sólo el apoyo de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromiso y los independentistas vascos de Bildu.

El PP, la centroderechista Ciudadanos y Coalición Canaria votaron en contra de la propuesta de Iglesias, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Partido Democrático de Cataluña y Nueva Canarias se abstuvieron.

Antes de la votación, Iglesias protagonizó un intenso debate con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el que se acusaron mutuamente de contradecirse, carecer de propuestas y tratar de bloquear lo que conviene más a España.

Entre los reproches lanzados mutuamente, estaban los del rol que jugaron Podemos y Ciudadanos el año pasado en la posibilidad de que Rajoy gobernara a pesar de carecer mayoría, y de perderse una oportunidad de gobernar con el PSOE a través de un acuerdo entre los tres partidos.

“Si Podemos no existiera, Rajoy no sería presidente”, le dijo Rivera, pero Iglesias le respondió que finalmente Ciudadanos ayudó al PP a conformar el gobierno mediante un acuerdo cuyos contenidos no se cumplen.

Además, destacó en esta segunda sesión la negativa del PSOE a respaldar la moción de censura, aunque ofreció apoyo futuro para “construir una mayoría alternativa” en contra de políticas del gobierno de Rajoy.

En la primera jornada del martes, destacó, el “cara a cara” entre Iglesias y Rajoy se constató lo alejadas que están sus posiciones sobre España y sus problemas.

La portavoz de Podemos, Irene Montero, comenzó con una referencia clara al asegurar que los principales casos de corrupción tienen sede en la calle Génova 13 de Madrid (la sede nacional del PP) y enumeró todas las operaciones policiales contra políticos vinculados al gobierno.

“Basta ya de corrupción, su tiempo se ha acabado. Forman parte del pasado y hay una España enfrente pidiendo paso”, aseguró al presentar las razones de la moción de censura.

En esa misma línea, Iglesias le expresó al mandatario que va a pasar a la historia “como el presidente de la corrupción” que permitió privilegios para una clase cercana al poder.

“Venimos a plantear que España no puede permitirse que las instituciones estén copadas por corruptos”, manifestó antes de presentar 11 medidas para paliar el problema de corrupción.

Asimismo, le expuso a Rajoy que es un político poco de fiar como gobernante cuando “tiene a muchos amigos en la cárcel”.

Por su parte, Rajoy entró al debate para descalificar las acusaciones de Montero e Iglesias, al que le dijo: “sería letal para el bienestar general y para el modelo de convivencia que nos hemos dado”.

“Usted no debe ser presidente de gobierno porque su devoción por la política como un mero espectáculo le incapacita como gobernante a los ojos de los españoles”, aseveró.Notimex.