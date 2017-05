Gobierno de China-Taiwán abre convocatoria para becas de investigación

Asunción, IP.- El Gobierno de la República de China- Taiwán ofrece becas completas para profesionales académicos paraguayos interesados en realizar investigaciones en universidades taiwaneses.

Las becas son ofrecidas por el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de China- Taiwán, siendo las áreas de estudio Ciencias Sociales, Estudios de Taiwán, Relaciones a través del Estrecho de Taiwán, Estudios de China-Continental, Asia-Pacífico y Sinología.

Se trata de becas completas que incluye el pasaje ida y vuelta, el monto máximo para cubrir el pasaje es de uno US$ 2.495, y un estipendio mensual según la categoría de los becarios, es decir profesores asociados e investigadores US$ 1.996; para profesores asistentes, asistentes de investigación y candidatos a doctorado US$ 1.663.

Los interesados en acceder a las becas deben tener dominio del idioma inglés, poseer título de maestría y/o doctorado, y además de ser profesionales académicos y funcionarios estatales. La beca puede durar entre tres a 12 meses, informó la embajada taiwanesa.

Los profesionales deben registrarse en el sistema de aplicación online en el siguiente link http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw , presentar la copia de solicitud online firmada y todos los otros documentos requeridos a la Secretaría Técnica de Planificación (Estrella 505 esq. 14 de Mayo), antes del 30 de junio de 2017.

Para mayores datos contactar a la Embajada de la República de China (Taiwán) -Oficina del Consejero de Educación, ubicado en la Avenida Aviadores del Chaco N. º 3100, Torre Aviadores, Piso 11; al teléfono 662-500 int. 128; o ingresar a la página web www.estudiarentaiwan.org o a través de la página del Facebook: “Estudiar en Taiwán”.