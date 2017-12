Gringo, un instagramer norteamericano enamorado de Paraguay

Asunción, IP.- Chad Uddstrom es un joven norteamericano que salió de su ciudad, Pittsburgh, Estados Unidos, en busca de aventuras. En su vehículo hizo una trayectoria por ruta hasta Lima, Luego continúo hasta Bolivia y con unos amigos mormones llegó a Paraguay en bus.

Todo su viaje está en su Instagram bajo el nombre de thebroabroad, donde existen innumerable cantidad de fotografías de las ciudades paraguayas visitadas.

En el programa Tribuna de Paraguay TV lo invitaron para contar sus experiencias y su “enamoramiento” por Paraguay.

El joven aventurero solo vino una semana, ya pasó más de un mes y no se quiere ir.

Dijo que lo que más le gusta de Paraguay es su gente y que para él este país es el número uno de todos los que ya visitó.

“Yo vine a Paraguay sin muchas expectativas, todo el mundo me decía, no hay nada para ver, pero cuando llegue después de tres días empecé a conocer el país y su gente, es demasiado hermoso, me recuerda al centro de Colombia, como a Antioquía, mucho verde”, expresó.

Agregó que los paraguayos son cálidos, “he recibido miles de amistades en mi Instagram, que te preguntan primero, de donde eres, cuantos años, que haces, mientras que aquí en Paraguay, la gente ya te dice brothheeeerr, tienes que venir a mi casa, ven te muestro mi familia,, voy a ser tu guía, son muy cálidos los paraguayos”.

Uddstrom realizó un circuito conduciendo un vehículo desde Asunción, hasta Encarnación y luego a Ciudad del Este, para volver a la capital del país. Incluso dio de comer a cocodrilos en una reserva, cosa que jamás hizo en su vida, según dijo.

“Siempre estoy comiendo, comidas típicas, es un poco difícil recordar los nombres, me gusta mucho las comidas”, refirió.

Destacó que la familia donde se encuentra hospedado le ha tratado súper bien, incluso tiene una hermanita que le acompaña a todas partes y les presenta a todos sus amigos.

Dijo que ya aprendió frases en guaraní y que quiere volver en enero a Paraguay.