Historias de superación de compatriotas becarios en el extranjero

Asunción, IP.- El programa de Becas de Postgrado “Carlos Antonio López” (Becal) compartió la historia de uno de los paraguayos egresados en maestrías en el extranjero con el apoyo de la institución. Es la historia de Luis Rojas Cabrera, quien el pasado viernes culminó una maestría en emprendedurismo e innovación, luego de 2 años de estudios y muchos más de sacrificio y esfuerzo.

El joven oriundo de la localidad de Dr. Cecilio Báez, a 200 km de Asunción en el departamento de Caaguazú, inició sus estudios universitarios en Asunción al aplicar para una de las becas de la Itaipú Binacional para estudiantes secundarios.

Posteriormente llegó el deseo de estudiar en los Estados Unidos, como el mismo expresó, por lo que ingresó al programa de la embajada estadounidense en nuestro país, Building The Fulbright Future (hoy denominada Beca Hayes) de unos tres años de duración. Luego llegaría otra beca de inglés para perfeccionar sus conocimientos, con lo que sumaría cinco años de continuos estudios en el idioma todos los sábados, mientras trabajaba entre semana.

Ya con conocimientos avanzados del idioma, Rojas aplicó para una beca en el Programa Fullbright de los Estados Unidos. La primera vez fue en el 2014, sin éxito, aunque esto no lo rindió y al año siguiente aplica de nuevo y queda seleccionado para el Master of Science in Entrepreneurship and Innovation de la Universidad de Southern California, curso que inicia en el 2016.

El programa Becal del Gobierno Nacional, en su objetivo de formar a jóvenes compatriotas para que estudien en el extranjero, posee convenios con el Programa Fullbright, uno de los programas de intercambio más importantes del gobierno de los Estados Unidos, por lo que otorga su apoyo para la formación del joven compatriota.

Luis Rojas culminó su maestría este 12 de mayo, con el reconocimiento al mejor equipo de la promoción 2017 y un nuevo título en sus manos. La ceremonia de graduación contó con la presencia de su madre quien realizó el viaje de 15 horas para estar junto a su hijo en el momento especial.