Internas del Buen Pastor ya cuentan con centro de atención ginecológica

Asunción, IP.- El Correccional de Mujeres del Buen Pastor cuenta por primera de un consultorio para atención ginecológica y de obstetricia para mujeres privadas de libertad. Los mismos son inaugurados en el marco de la implementación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), que impulsa la cartera de Justicia.

El ministro de Justicia, Ever Martínez, dijo que el consultorio contará con una profesional Ginecóloga Obstetra que liderará el trabajo. Además tendrá instrumentos propios para la atención de esta especialidad, como un ecógrafo, colposcopio, instrumental para la toma de Papanicolaou (PAP) y procedimientos menores, camilla ginecológica, y un monitor fetal Doppler para el control de latidos fetales.

El titular de Justicia, señaló que “todo lo que podamos hacer quizás no es suficiente, pero queremos que sepan (las mujeres privadas de libertad) que sus necesidades son atendidas, vamos hacer todo el esfuerzo para que sean atendidas dignamente”.

Asimismo se contará con un convenio de cooperación con la Cátedra de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción, (UNA), para la prestación de servicios de Salud Sexual y Reproductiva con residentes de último año y sus jefes de área.

Además con el Programa Nacional de Cáncer del Ministerio de Salud Pública se promoverán la mamografía y el procesamiento de la citología de cuello uterino y otros estudios para la detección del cáncer de mama y cuello uterino en la población penitenciaria.

Asimismo, con la XVIII Región Sanitaria se promueven los cuidados generales de la población residente en el Buen Pastor.

Los resultados esperados son la disminución del embarazo no deseado, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) además de sífilis, la prevención del cáncer de mamas y de cuello uterino y el buen control prenatal de las internas embarazadas en coordinación con la Cátedra de G&O del Hospital de Clínicas y la XVIII Región Sanitaria.

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva se implementa a través de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y la Dirección de Salud Penitenciaria, dependientes del Ministerio de Justicia, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública a través de sus Programas de Prevención del Cáncer de Mamas y Cuello Uterino- XVIII Región Sanitaria y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA a través de su Cátedra de Ginecología y Obstetricia.