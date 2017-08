Juegos estudiantiles nacionales iniciaron su fase regional

Asunción, IP.- Los Juegos Escolares y Estudiantiles Nacionales (JEEN 2017) iniciaron este miércoles su fase regional en la ciudad de Encarnación, donde se enfrentarán las instituciones educativas representantes de los departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

Con la Región 5 se pone en marcha la penúltima etapa del certamen deportivo dirigido a alumnos de hasta 14 años (Juegos Escolares), y a adolescentes de hasta 17 años (Juegos Estudiantiles).

Los ganadores de las 8 regiones se enfrentarán a nivel nacional para determinar las instituciones ganadores de los JEEN 2017, además de los representantes de Paraguay en el Sudamericano de Juegos Escolares de Bolivia, que será en diciembre.

El torneo es una iniciativa de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para fomentar el deporte entre los niños y adolescentes. La edición de este año comenzó el 7 de junio pasado con la participación de instituciones educativas de 21 municipios del país.

Unos 48 colegios de Itapúa, Misiones y Ñeembucú disputaron este miércoles los primeros encuentros de la Región. Las actividades se desarrollaron en tres sedes simultáneas: el Centro Regional de Educación de Encarnación, el Club Silvio Petirossi y el Club Nacional.

Los JEEN 2017 incluyen deportes colectivos: Básquetbol, Hándbol, Voleibol, Futsal FIFA, y deportes individuales: Tenis de Mesa, Natación, Judo, Ajedrez, Atletismo convencional y adaptado.

Fase inter-regional

Al cumplirse la Fase Regional, las instituciones educativas ganadoras se medirán en una Fase Interegional que se constituirá en semifinales, midiéndose de la siguiente manera: Región 1 vs Región 2; Región 3 vs Región 4; Región 5 vs Región 6; y Región 7 vs Región 8.

Para esta fase regional, las instituciones educativas de todo el país fueron divididas de la siguiente manera:

-Región 1: Amambay, Concepción y San Pedro

-Región 2: Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay

-Región 3: Caazapá, Guairá y Caaguazú

-Región 4: Alto Paraná, Canindeyú

-Región 5: Itapúa, Misiones, Ñeembucú

-Región 6: Paraguarí y Cordillera

-Región 7: Central

-Región 8: Capital