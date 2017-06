La marihuana paraguaya aún no es apta para uso medicinal

Asunción, IP.- El programa Tribuna de Paraguay TV, emitido el sábado tres de junio analizó el tema del uso medicinal de la marihuana o canabbis, con la presencia de representantes de dos sectores involucrados.

¿Por qué no se usa el cannabis producido en Paraguay? ¿Por qué se importa? ¿Es sencillo fabricar en la casa el mencionado producto? Son algunas de las preguntas que debatieron los invitados, además de comentar sobre los detalles de la importación de la medicina.

Como invitados estuvieron en estudios de Paraguay TV HD, el profesional médico Miguel Ángel Velázquez, más conocido en redes sociales como Dr. Mime, en representación del Ministerio de Salud y Roberto Cabañas de la asociación Cannabis Medicinal Paraguay (Camedpar)

Desde que el Ministerio de Salud autorizó la importación del aceite de cannabis, para uso medicinal, diversos sectores emitieron sus opiniones. Expertos, pasando por representantes farmacéuticos, padres de familia organizados y hasta el ciudadano más común, fundamentaron sus posiciones, tratando de dilucidar los mitos que rodean a la planta medicinal.

Luego de varias reuniones y tratativas, el Ministerio de Salud de Paraguay autorizó la importación del aceite cannabis para uso medicinal, que es utilizado para el tratamiento de las convulsiones en pacientes que sufren de epilepsia refractaria.

“La idea partió de Cannabis Medicinal Paraguay “Camedpar”, ellos son los héroes de esta cruzada y lógicamente el señor ministro de salud que se embandera desde un principio, se embandera con los chicos que vio, hijos de los miembros de Camedpar y toma una decisión heroica que marca tendencia a nivel regional ya que somos el tercer país en América en aprobar el uso medicinal detrás de México y Brasil, Argentina aprueba el uso compartido, en Paraguay ya se venía usando de esa forma desde el año pasado en agosto, con una medida dispuesta por el ministro a pedido de la gente”, señaló el Dr. “Mime” Velázquez.

No obstante, el profesional médico desmitificó varios aspectos referentes al uso médico de la planta. “Muchos se preguntan por qué se importa, cuando Paraguay produce marihuana… Si tenemos la mejor marihuana, será cierto eso? Por qué ésta si otras no? porque tanta burocracia?” se preguntaba en el programa el Dr. Mime

El representante de la cartera de salud fue contundente al señalar que “Vamos a iniciar el uso medicinal del cannabis con fines bien concretos, no es una medicación, no cura nada, no es la solución de todos los problemas, ni de todas las patologías, depende de la respuesta individual de cada paciente y tampoco se usa toda la planta y tampoco en nuestro país se tiene todo”, mencionó.

Explicó que la autorización de importación es una medida vanguardista, que se da luego de reuniones mantenidas entre la autoridad de la salud en el país con todos los sectores involucrados, incluyendo a padres de pacientes, fiscalía, médicos especialistas y agentes antinarcóticos.

“El uso medicinal está permitido, ya sea de importación, producción derivados y cultivos con fines medicinales con mucho control al respecto, ese cultivo tiene sus pro y sus contras, eso no le corresponde al ministerio habilitar, el ministerio solamente dice usemos esto y cómo hacerlo” puntualizó.

Posición de Camedpar

El representante de Camedpar, Roberto Cabañas, señaló que la asociación es una organización sin fines de lucro, y nombraron de forma directa y concreta para dar a conocer que existen padres organizados para obtener el cannabis para su uso con fines medicinales.

“Somos más de 150 familias que buscan alternativas ya que nuestros hijos no encontraron mejorías en los fármacos, necesitamos hacer algo, con una enfermedad con la epilepsia refractaria, donde no responden a los fármacos, tienen convulsiones durante 30 o 40 minutos, ninguno funciona, buscamos alternativas y hemos logrado importantes mejorías” indicó Cabañas.

“Nosotros importamos el cannabis, porque el que hay acá es más para fines recreativos, no tiene los componentes que necesitamos para el mal que afecta a nuestros hijos, los narcos son los más interesados , ya que el que tenemos posee el THC que es un sicoactivo más fuerte, nosotros debemos utilizar el que tiene CVD, que es de cáñamo, esa especie no hay en Paraguay, pero eso no significa que no se pueda cultivar, entonces el ministerio como medida de urgencia nos dio el permiso para importar y que ese producto se encuentra desde el 12 de junio” enfatizó el representante de padres.