Macri pide que cada argentino “contribuya” con “más de lo que consume”

Buenos Aires.- El presidente argentino, Mauricio Macri, llamó hoy a que cada ciudadano contribuya “con más de lo que consume”, en un guiño a una de las frases célebres del expresidente Juan Domingo Perón (1895-1974), referente ideológico del opositor Partido Justicialista.

“Como decía el general, que cada argentino por lo menos contribuya con lo mismo que consume. Yo digo que con más de lo que consume”, expresó el mandatario, durante una visita a las obras de construcción de un viaducto en Puente La Noria, en las afueras de Buenos Aires.

Acompañado por autoridades locales, Macri celebró el avance de los planes de infraestructuras puestos en marcha desde su asunción, en diciembre de 2015, y aseguró que están creando “trabajo del bueno, no del clientelismo, no del que no contribuye a nada”.

Para el presidente, Argentina está recuperando “la fe” y trabajando “en el camino correcto: el de hacer, el de cumplir, el de decir la verdad, el de apostar a que cada vez exista más confianza entre los argentinos”.

Macri reiteró también que en la gira asiática que realizó la semana pasada, “maratónica pero feliz”, percibió “simpatía”, “afecto” y ganas de acompañar a Argentina, tanto en China como en Japón y Emiratos Árabes.

“Lo único que piden es que seamos predecibles, que seamos confiables, que lo que nos comprometamos lo cumplamos en el tiempo y ellos nos quieren acompañar”, destacó. EFE