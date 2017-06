Fernández de Kirchner mantiene misterio sobre su candidatura

Buenos Aires.-La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mantiene el misterio sobre su postulación al Senado a un día de que venza el registro de precandidatos rumbo a las elecciones legislativas de octubre próximo.

Mientras corren las horas, sus simpatizantes se ilusionan y no pierden la esperanza de que la ex presidenta se postule, gane y desde la Cámara Alta se consolide como la principal opositora al gobierno de Mauricio Macri.

El próximo 22 de octubre, los argentinos renovarán parcialmente el Congreso al elegir a 24 senadores y 127 diputados, en unas elecciones que representarán una especie de referéndum para el presidente.

Los carteles en favor de Fernández de Kichner colman desde hace semanas calles del centro de esta capital, pero la verdadera campaña, si se anota como candidata, será en la provincia de Buenos Aires, que es el mayor distrito electoral del país.

Hasta ahora, todos los pronósticos anticipan que la ex presidenta será candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires, gobernada actualmente por la macrista María Eugenia Vidal.

Aunque todavía no lanzó su campaña, la ex presidenta ya comenzó a confrontar con Vidal, quien es la dirigente política con mayor popularidad en Argentina, que tiene simpatías electorales que superan al propio Macri.

“Te podrán guionar los discursos, poner carita de buena. Yo nunca guioné mi vida, mis pensamientos, ni ideas. La cara de buena nunca me salió”, advirtió Fernández de Kichner en referencia a la gobernadora que forma parte de un gobierno que obedece los consejos de sus consultores de imagen.

La ex presidenta reapareció el martes pasado para presentar Unidad Ciudadana, un nuevo frente electoral con el que aspira a superar el techo del 30 por ciento de popularidad con el que todavía cuenta un año y medio después de haber dejado el gobierno.

Los problemas judiciales, las causas en su contra y la larga lista de ex funcionarios kirchneristas acusados o condenados por corrupción no han afectado su núcleo duro de seguidores, pero no le alcanza para garantizar una victoria.

Sus fieles militantes se congregaron por decenas de miles el martes en la cancha de Arsenal de Sarandí ubicada en Avellaneda, localidad de la provincia de Buenos Aires.

Las paredes estaban tapizadas con carteles que anunciaban “Cristina vuelve a Avellaneda”, y en las calles había puestos ambulantes con pósters, tazas, botones, remeras con la palabra “Vuelve”, con el rostro de la ex presidenta, su fallecido esposo Néstor Kirchner, más los míticos Juan Domingo Perón y Evita como principales íconos.Notimex.