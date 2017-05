Más de 300 mil niños sin la vacuna antigripal

Asunción, IP.- El Ministerio de Salud Pública informó que más de 300.000 niños menores de tres años aún no recibieron su vacuna antigripal, por lo que las autoridades instan a las madres y padres a acudir a los vacunatorios, para que reciban sus biológicos.

De acuerdo al informe dado a conocer este viernes por la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Sonia Arza, 223.611 dosis pediátricas de la antigripal fue suministrado a la población de niños menores de 3 años.

En cuanto a las dosis para adultos, reporta mayor alcance, pues ya fueron suministradas a 412.877 personas, de las 600.000 disponibles para este grupo, informó Salud Pública en un comunicado de prensa.

Esto significa que aún deben vacunarse unos 376.389 chicos de esta franja susceptible. En ese sentido Arza pidió a los padres a que acerquen a sus hijos a los lugares de vacunación para que puedan recibir sus respectivas dosis.

La profesional aseguró que es muy difícil llegar casa por casa en un lapso muy corto de tiempo, teniendo en cuenta que cuanto antes reciban la vacuna las personas que conforman el grupo de riesgo, llegarán protegidos al invierno, época de mayor impacto de las enfermedades respiratorias.

“Por eso estamos insistiendo en que los padres lleven a sus hijos a vacunarse. Sería más rápido si nos acompañaran a prevenir enfermedades en sus hijos”, remarcó.

Por otro lado, afirmó que en las campañas de vacunación no se pueden liberar las dosis para toda la población hasta que no se haya alcanzado una cobertura mínima del 80 por ciento del grupo susceptible o de riesgo. Por tanto, es fundamental que éstos últimos no pierdan tiempo y vayan a los vacunatorios.

Por último, recordó que tienen prioridad las personas que se encuentran en lo que se denomina la población de riesgo, es decir, embarazadas, puérperas, niños de 6 meses a 3 años, enfermos crónicos, adultos mayores de 65 años en adelante y trabajadores con labores que obligan a la exposición de la integridad sanitaria.