Ofrecerán oportunidades de estudio en EE.UU en feria de universidades

Asunción, IP.- Representantes de más de una docena de universidades de Estados Unidos participarán de la tercera edición de la Feria EducationUSA, donde pondrán a disposición información sobre estudios de postgrado en dicho país.

La feria de oportunidades será este viernes 1 de setiembre de 17:30 a 21:30 en Hotel Sheraton de Asunción.

En el evento los asistentes podrán informarse y despejar dudas acerca de estudios de grado, postgrado, maestría, doctorado e inglés intensivo, en compañía de los emisarios de las diversas casas de estudios.

Durante la jornada habrá además charlas sobre el Programa de Becas “Carlos Antonio López” (Becal), el Programa Fullbright, el Consulado de Estados Unidos y otros organismos que apoyan los estudios en el país norteamericano.

El evento es libre y gratuito. Los interesados deberán inscribirse en el siguiente formulario en línea.

El objetivo de la feria es presentar, de primera mano, a jóvenes, padres y educadores, los servicios y programas que ofrecen las universidades para que de esa manera más estudiantes tengan la posibilidad de estudiar en academias prestigiosas de los EE.UU.

La actividad es organizada por EducationUSA, organismo afiliado al Departamento de Estado del gobierno estadounidense, y su edición en Paraguay cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

Universidades presentes

Las instituciones educativas inscriptas para esta tercera edición en Paraguay son: Boston Architectural College, Creighton University, Florida International University – English Language Institute, Full Sail University, Indiana University Bloomington, Keck Graduate Institute, La Roche College, Miami International University of Art & Design, NYU Tandon School of Engineering, Temple University, University of Florida, University of Missouri – Columbia, University of South Alabama, University of South Florida y West Virginia University.