Paraguay debutará contra Chile en liga sudamericana de fútbol playa

Asunción, IP.- La Liga Sudamericana de Fútbol Playa ya tiene sus partidos programados para el torneo que comienza el 19 de setiembre en el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Paraguay tendrá a su cargo el partido inaugural contra Chile en la categoría sub 20, a las 17:45. En la categoría mayores, se enfrentarán ambas selecciones a las 20:15.

La primera Liga Sudamericana de Playa se desarrollará en nuestro país del 19 al 23 de setiembre. Participarán de la competición Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia, correspondiente a la Zona Sur.

El torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se desarrolla en las categorías Sub 20 y Mayores en simultáneo, siendo ganador el país que más punto sume en el tablero general.

El ganador de la Zona Sur enfrentará por el título continental al ganador de la liga en la zona norte, torneo en el que participan Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

Programación

Primera Fecha – Martes 19 de setiembre

Sub 20: 16.30 Uruguay vs Bolivia; 17.45 Paraguay vs Chile

Mayores: 19.00 Uruguay vs Bolivia; 20.15 Paraguay vs Chile

Libre: Argentina

Segunda Fecha – Miércoles 20

Sub20: 16:30 Argentina vs Chile; 17:45 Paraguay vs Bolivia

Mayores: 19:00 Argentina vs Chile; 20:15 Paraguay vs Bolivia

Libre: Uruguay

Tercera Fecha – Jueves 21 de setiembre

Sub 20: 16:30 Chile vs Bolivia; 17:45 Argentina vs Uruguay

Mayores: 19:00 Chile vs Bolivia; 20:15 Argentina vs Uruguay

Libre: Paraguay

Cuarta Fecha – Viernes 22 de setiembre

Sub 20: 16:30 Argentina vs Bolivia; 17:45 Paraguay vs Uruguay

Mayores: 19:00 Argentina vs Bolivia; 20:15 Paraguay vs Uruguay

Libre: Chile

Quinta Fecha – Sábado 23 de setiembre

Sub 20: 16:30 Chile vs Uruguay; 17:45 Paraguay vs Argentina

Mayores: 19:00 Chile Uruguay; 20:15 Paraguay vs Argentina

Libre: Bolivia.