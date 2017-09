Paraguay presente en reunión de comunicadores realizada en España

Asunción, IP.- En la ciudad de Madrid este 6 y 7 de setiembre se realiza la asamblea de comunicadores de unos 22 países en el marco de la I Reunión de Puntos Focales de Comunicación. La misma se desarrolla en la Secretaría General Iberoamericana de la capital española.

“La Secretaría General Iberoamericana es una institución construida en torno a los valores que unen a los países de la región y que han sido clave para el entendimiento en Iberoamérica” menciona en su portal web la organización sobre lo que representa.

El organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: los 19 de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y los de la Península Ibérica España, Portugal y Andorra.

La Secretaría General Iberoamericana (Segib) fue creada en el año 2003, con el objetivo de dar apoyo permanente a los 22 países miembros que participan año con año en las Conferencias y Cumbres Iberoamericanas.

El objetivo de este encuentro donde Paraguay estará representado busca trabajar en la primera campaña de comunicación sobre la cooperación iberoamericana. Durante la misma se compartirán experiencias de campañas e iniciativas de comunicación en los países miembros para el aprendizaje común.

La secretaria general de la Segib, Rebecca Grynspan, comentó que cuando asumió el cargo se encontró “con tesoros, la plataforma de cooperación de Iberoamérica es excepcional, había visto todos los modelos posibles, lo bueno, lo malo y lo feo de la cooperación y cuando llegué aquí me sorprendí por lo que se había desarrollado, porque no vi ningún modelo de cooperación horizontal, no eran cortados por ninguna organización, sino que los países siguen tomando las decisiones, los que daban la continuidad a la cooperación y que se rompía la dicotomía de emisor donante y receptores”.

Mediante un Plan de Visibilidad de la Cooperación Iberoamericana (Pevci) presentado en 2016 en el marco de la Reunión de Responsables de Cooperación celebrada en Cartagena de Indias en octubre, fue contemplada la creación, activación y funcionamiento de una Red de Puntos Focales de Comunicación en los 22 países iberoamericanos para contribuir a implementar las campañas anuales de comunicación sobre la Cooperación Iberoamericana que dicho Plan contempla.

Finalmente Grynspan, mencionó que el único defecto que encontró en todo el trabajo es el “secreto mejor guardado Iberoamérica, allí pensamos que teníamos que poner esto en valor, en nuestros espacios, tener otros cambios, teníamos que divulgar esta joya, darle visibilidad para darle valoración para que la gente lo conozca, la valoración de lo que se hace depende de que la gente lo conozca, no hablamos de publicidad sino de visibilidad”.

Rebeca Grynspan, economista y ex vicepresidenta de Costa Rica, fue elegida Secretaria General Iberoamericana el 24 de febrero de 2014 por los 22 países que conforman la Conferencia Iberoamericana. Inició su mandato el 1 de abril de 2014. Es la primera mujer en ocupar el cargo.