Paraguay presentó en Porto Alegre oportunidades de negocio que ofrece

Asunción, IP.- El embajador del Paraguay en Brasil, Manuel María Cáceres, mantuvo importantes encuentros con autoridades de Porto Alegre, y presentó las oportunidades de negocios que ofrece el país.

El diplomático Cáceres también se reunió con el gobernador del Estado de Río Grande do Sul, José Ivo Sartori.

Ambas autoridades coincidieron en aproximar los lazos económicos y culturales entre el Paraguay y Río Grande do Sul, buscando una mayor asociatividad, por medio de la integración de cadenas productivas, informó la Cancillería Nacional.

Igualmente destacaron la importancia de impulsar el proyecto de la ruta internacional de los jesuitas, propuesta turística y cultural que conecta a las misiones jesuíticas de América del Sur.

La agenda del embajador incluyó posteriormente, una audiencia con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado Frederico Antunes, y también un encuentro con el vice intendente de Porto Alegre, Gustavo Paim.

En otro momento Cáceres brindó amplias informaciones sobre el Paraguay a empresarios locales, durante un almuerzo de trabajo organizado por la Fecomercio, que contó con la participación de una treintena de empresarios interesados en conocer más acerca el país.

La Fecomercio del Estado de Rio Grande del Sur representa a más de 569.000 comercios de bienes, servicio y turismo.

En la ocasión, el diplomático resaltó la estabilidad política y económica del país, las leyes de atracción a las inversiones y las grandes posibilidades de crecimiento conjunto del Paraguay con industrias de Río Grande do Sul. Representantes de la Fecomercio y de la Federación de Industrias de Río Grande do Sul (Fiergs), expusieron acerca de la productividad del Estado y del intercambio comercial del Paraguay con Rio Grande do Sul.

La agenda desarrollada por el embajador paraguayo se dio en el marco de las actividades impulsadas por el Consulado del Paraguay en Porto Alegre, cuya titular es la Ministra Rosanna Berino.