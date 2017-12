Periodista israelí busca alentar a que otras personas conozcan al Paraguay

Asunción, IP.- El periodista Roi Bet Levi, quien estuvo en el país para un recorrido turístico y desarrollar un foro sobre periodismo ambiental, destacó su estadía y señaló que tiene el objetivo de alentar a sus compatriotas a que puedan conocer al Paraguay.

El periodista acompañó a una delegación de sus compatriotas que realizaron un tour por las principales opciones turísticas del país, invitados por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). “Hay mucho por hacer, para pasar dos días, una semana, hay naturaleza, hay historia, la gente muy cordial, tiene paisajes, compras, tiene de todo”, declaró sobre el recorrido realizado.

Como director de la Agencia Zavit de Israel, que publica noticias sobre ciencias y el medio ambiente, Bet Levi también participó de un foro con periodistas sobre temas ambientales.

A su retorno, Levi señaló que ya se encuentra preparando para escribir sobre su experiencia en el país, con el objetivo de que otros vengan a conocer al Paraguay.

Levi declaró que se llevó una buena impresión del país, y en especial de la gente. “Es muy abierta, muy directa, después de minutos ya puedes tutearles, gente divertida que te invita, eso es lo más importante para mí, de eso no me voy a olvidar, manifestó.

Explicó que una de las cosas que más le gustó es la hospitalidad, “la gente te invita lo que tiene y lo que no tiene, el trato humano, el servicio me gusto, la hospitalidad, la gente te invita lo que tiene y lo que no tiene, el trato humano, el servicio, fue muy cómodo, muy divertido”.

Foro para comunicación de problemas ambientales

En el foro ambiental desarrollado en la Secretaría del Ambiente (SEAM) el pasado 24 de noviembre, el comunicador de Israel trató sobre las maneras de comunicar y concientizar al público sobre los problemas ambientales globales y a nivel de cada país.

Señaló en aquella oportunidad que lo importante es dar continuidad a las noticias. No dejar sólo en la polémica sino que lograr que el lector se interese y se dé cuenta que lo medioambiental también le compete, sostuvo.

Según manifestó, los periodistas tienen mucha responsabilidad para generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de aportar a la conservación medioambiental y eso se realiza “valorando el pequeño pasto que tenemos en casa”.