Asunción, IP.- La ministra de Hacienda, Lea Giménez, conversó este miércoles con estudiantes secundarios en el Colegio Técnico Nacional, para tratar de levantar la toma de colegios, pero pese al esfuerzo de encontrar puntos de entendimiento no se pudo llegar a un acuerdo entre las partes.

Entre la noche de este martes y madrugada del miércoles, estudiantes tomaron el Colegio Técnico Nacional, Colegio Técnico Vocacional, Escuela Nacional Comercio 1, Centro Educativo de Alto Desempeño de Luque y el Colegio Nacional E.M.D. Dr. Fernando de la Mora.

Los jóvenes solicitaron conversar con la ministra Giménez sobre sus reivindicaciones, por lo que está se trasladó con su equipo de trabajo hasta el colegio capitalino, donde abordaron sobre los planteamientos; sin embargo, pese a las explicaciones y documentos expuestos, no se llegó a un acuerdo.

Los estudiantes exigen un aumento en el Presupuesto General de Gastos del 2018 en cuanto a fondos para la educación, además de dinero para el área de infraestructura, complemento nutricional universal, recursos propios para la educación técnica e inversión para materiales pedagógicos para tabletas.

La secretaria de Estado dijo que es difícil mejorar la infraestructura edilicia de todos los colegios paraguayos en poco tiempo, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos presentan años de abandono.

Reconoció que todos los recursos con que cuenta el Estado “son insuficientes” para las innumerables necesidades que se tiene, no solo en materia educativa, sino también en otras áreas. “La realidad es que los recursos no alcanzan (…) tememos grandes avances pero no es suficiente”, añadió.

Pidió a los estudiantes “ser razonables y ponerse en el contexto real en el que nos encontramos” y hablar sobre los fondos con que se cuentan en la actualidad.

Antes de concluir la reunión la titular de Hacienda accedió a firmar un documento en el que constaban las cuatro reivindicaciones de los jóvenes.

“Trabajemos juntos, porque acá la cuestión no es solo reasignación de recursos, sino tareas en equipo. Me ofrezco junto con mi equipo a sentarnos a trabajar en esas propuestas porque yo sola no voy a poder llevar adelante ningún tipo de cambio”, solicitó.

Tomas de colegios continuarán

A su turno, Felipe Domínguez, representante de Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), comentó que hasta ahora no se llegó a ningún acuerdo y que esperan que el Ministerio de Hacienda presente “una propuesta concreta” sobre los pedidos.

En declaraciones a la 970 AM, Domínguez anunció que las tomas de colegios continuarán hasta tener un planteamiento que pueda dar cumplimiento a todos los pedidos. “Exigimos una propuesta concreta al Ministerio de Hacienda, ahora que nuevamente vinieron a escucharnos, lo antes posible para presentarles a los estudiantes, pero las tomas van a continuar”, informó.