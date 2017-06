Política exterior del Gobierno es reconocida por comunidad internacional

Asunción, IP.- Stan Canova, asesor financiero desde hace 10 años, comentó sobre la aceptación que tiene la imagen de Paraguay en el exterior, que según el especialista, es repercusión del marketing encarado por el Gobierno Nacional ante el mundo. Fue durante el programa Tribuna Abierta emitido este sábado por Paraguay TVHD.

Dijo que la estrategia es tan certera que capitalistas del exterior vienen a Paraguay interesados en constatar lo que periódicos prestigiosos como de Wall Street Journal, o The Economist, y el The New York Times publican del país.

Canova, citó varias características que atraen a los inversionistas sobre Paraguay, entre las que resalta la política fiscal, con impuestos que rondan el 10%, y resaltó que incluso se tienen rebajas como en regímenes especiales para industrias extranjeras como la maquila.

Otra característica, la calificada pero con bajo costo de la mano de obra, no solo en salarios sino en relación a la seguridad social, que al comparar con países vecinos como el Brasil, Paraguay cuenta con importantes ventajas.

Y por último, el analista destacó las bajas tarifas en cuanto al uso de la energía eléctrica pese a las deficiencias del sistema de distribución, además de la baja inflación y las tasas de interés bastante estables, aspectos que para el profesional son herramientas productivas positivas, ya que en la región hay mucha volatilidad al respecto según comentó.

“Estos son los principales factores y ven al Paraguay como un mercado exótico, donde vienen para producir barato y salir afuera a vender, está el otro que viene por geo estrategia, porque estar en Paraguay es importante como mercado aunque seamos pequeños cerca de dos grandes países como Argentina y Brasil”, expresó Canova en Tribuna Abierta.

Sobre el punto, el analista felicitó al Gobierno paraguayo por visitar con misiones oficiales a diferentes países para hablar y dar a conocer sobre Paraguay. “Lo que ha hecho el Gobierno de Cartes es vital al enviar misiones para darnos a conocer, años anteriores era desconocido Paraguay sin embargo hoy llega a los otros países y ya manejan los datos, por eso felicito que por fin un Presidente tuvo esa iniciativa de dar a conocer a Paraguay para atraer inversiones porque genera puestos de trabajo”, comentó el profesional.

Otro aspecto importante que destacar, comentó Canova es que el empresario paraguayo de “la nueva camada” ya no piensa solo en el mercado local sino que mira más allá de las fronteras y piensa en expandirse en una especie de mercado multilatino.

Canova, espera que vengan más inversiones desde afuera, como respuesta a esta motivación del empresario paraguayo que desea expandir sus productos.

Finalmente y sobre la nueva etapa presidencial que se acerca, señaló que también espera que se continúe con estos trabajos, que siempre se busque la mejora de la calidad de vida con políticas habitacionales, obras de infraestructura, entre otros.