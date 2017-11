PGN aprobado en Senado cuenta con desfinanciamiento de US$ 39,9 millones, señala Hacienda

Asunción, IP.- La ministra de Hacienda, Lea Giménez, brindó este martes una conferencia de prensa sobre el seguimiento que la institución realizó a las sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores para la aprobación del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año que viene (PGN 2018).

La ministra señaló que las cifras preliminares indican que el proyecto aprobado en la Cámara de Senadores contiene un desfinanciamiento de aproximadamente USD 39,9 millones por encima de lo propuesto por el Poder Ejecutivo para los gastos financiados con Recursos del Tesoro (impuestos).

En conferencia de prensa, la ministra acompañada del viceministro de Economía, Humberto Colmán, y del viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas, presentaron el informe del Ministerio.

Los aumentos salariales aprobados en ambas cámaras totalizan US$ 87 millones. En el caso de la Cámara de Diputados, el proyecto de PGN 2018 presentado por el Ejecutivo sufrió un aumento de US$ 27 millones para incorporar a 25.000 nuevos beneficiarios al Programa de Adultos Mayores.

Este aumento es financiado con Recursos del Estado y el mismo puede ser administrado por el Ministerio de Hacienda a través del ingreso gradual de nuevos beneficiarios de acuerdo a la disponibilidad efectiva de recursos.

En menor medida, la Cámara Baja también asignó incrementos salariales, disminuyendo otros gastos con lo cual no se requeriría un esfuerzo adicional del Fisco, señala el informe.

En la versión aprobada por el Senado, los incrementos ascienden a los US$ 62 millones, cifra que fue aprobada con la disminución en parte de proyectos de inversiones por US$ 30 millones. Además se aumentaron el financiamiento para tres entidades por US$ 14 millones utilizando Recursos del Tesoro.

Estos ajustes no permiten cubrir la totalidad del aumento y además se ha cambiado la estructura del Gasto para el 2018, haciéndolo más rígido con respecto al presentado por el Ejecutivo.

Hacienda solicita un presupuesto consensuado y financiable

El impacto año completo será mucho más evidente en el 2019, teniendo en cuenta que

varios de estos incrementos empiezan a regir a partir del mes de julio del año siguiente, cuyo mayor impacto se dará en el 2019, año en el cual la necesidad de recursos se duplicará, señalaron las autoridades de Hacienda.

Estos aumentos implican la utilización de recursos destinados a otros rubros sociales y de cobertura, ya que los gastos en salarios aprobados por Ley se ejecutan en su totalidad, en tanto que la expectativa de ingresos del Fisco es la misma, declara el informe de Hacienda.

“Por tanto, el Ministerio de Hacienda apela a la cordura, al patriotismo y a la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, de manera a lograr un Presupuesto consensuado y financiable. Es por eso que encarecidamente solicita al Congreso Nacional considerar los riesgos que representa aumentar