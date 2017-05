Según Méndez, cemento nacional podría ser clave para crecimiento del país

Asunción, IP.- El presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Jorge Méndez, celebró la decisión de la Cámara de Senadores de aprobar el proyecto de ley que establece la utilización de cemento nacional en obras viales. Dijo que la disposición legal contribuirá en el crecimiento del país, con beneficios para la gente, 100 % la materia prima y mano de obra paraguaya, y divisas que quedarán en el país.

Cabe señalar que la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley, que establece la utilización de cemento nacional en el 15 % de las obras viales, en el primer año, que irá en incremento hasta llegar al 20 % para el segundo año, 25 % para el tercero y en 30 % para el cuarto año.

La iniciativa, que vuelve a la Cámara de Diputados para su tratamiento, fue impulsada por la Industria Nacional del Cemento (INC), con apoyo de los gremios de la construcción ya en el año 2016.

Según destaca la INC, el pavimento de hormigón no sólo se diseña para que dure 20 años o más, inclusive, con una vida útil mucho más extensa de acuerdo al uso y cuidado que tenga, ya que según datos estadísticos que maneja la INC, en el mundo existen pavimentos que han durado hasta 125 años y que siguen en operación.

Otra de las ventajas es el bajo costo del mantenimiento, cerca del 8 %, con relación al ciclo de vida. “El primer mantenimiento del pavimento rígido se hace a los 20 años en comparación al asfalto que necesita mantenimiento cada 5 años”, indicó el Presidente Méndez.

Así también, mencionó la estabilidad estructural que posee el hormigón durante toda su vida útil evita las deformaciones, su color claro permite mayor visibilidad y el acabado superficial rugoso permite menores distancias de frenado, por lo que se estima menor uso de combustible.

La normativa vuelve a la cámara de Diputados para su estudio no obstante, la INC considera la aprobación en Senadores como un gran paso hacia el desarrollo vial.