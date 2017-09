Sol consigue respirar con importante triunfo sobre Libertad

Asunción, IP.- Sol de América venció este viernes por 3-0 a Libertad en el inicio de la 8va fecha del Campeonato Clausura.

Con goles de Diego Vera, César Villagra yPablo Zeballos, el conjunto danzarín se impuso ante el equipo liberteño, último campeón del Apertura.

Sol suma tres puntos importantes que lo sacan del último lugar de la tabla. Ahora el conjunto de Diego Gavilán se ubica sexto y suman su segunda victoria en lo que va del torneo.

Libertad, por su parte, se ubica séptimo en la tabla, con 9 puntos, aunque al equipo de Jubero le queda una fecha pendiente por regularizar.

La 8va fecha del Clausura continúa con los partidos entre Cerro Porteño y Rubio Ñu este viernes. El sábado se enfrentan Trinidense vs. Olimpia desde las 18:00 y Gral. Díaz vs. Nacional desde las 20:10, con un equipo de Gral Díaz dispuesto a no perder de vista la punta, actualmente en segundo lugar a dos del puntero.

El domingo se enfrentan Independiente C.G. vs. Capiatá, y el puntero Guaraní recibe Sportivo Luqueño desde las 20:10.

Alineaciones

Libertad: Carlos Servín, Alan Benítez, Luis Cardozo, Antolín Alcaraz, Salustiano Candia, Antonio Bareiro, Ángel Lucena, Sergio Aquino, Ronaldo Báez, Jorge Recalde, Santiago Salcedo. DT: Fernando Jubero.

Sol de América: Gerardo Ortíz, Gustavo Velázquez, Federico Acuña, Nicolás Arrechea, Diego Vera, Tomás Rojas, Aldo Vera, David Mendieta, Marcos Duré, César Villagra, Rodrigo Ruiz Díaz. DT: Diego Gavilán.