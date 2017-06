Titular del INDI manifestó temor de que operadores busquen torcer decisión judicial sobre monto de expropiación de tierras indígenas

Asunción, IP.- El presidente del Instituto Paraguayo del Indigena, Aldo Saldívar, señaló en la víspera a Radio Nacional que mientras se espera la decisión de un juzgado de paz, al cual recurrieron dos empresas afectadas por una expropiación realizada por el gobierno nacional en favor de los indígenas, están operando para torcer la decisión sobre el monto que debe ser abonado por el estado.

“Hay intereses en juego que son fabulosos, no dudo que haya gente operando para que estos recursos sean esquilmados al Estado, no hay que pensar mucho para que esto llegue a ocurrir, por eso hacemos un llamamiento al poder judicial para que no se preste a esto y se expida al respecto sobre este tema que ya lleva sus años”, enfatizó.

Al respecto como antecedente, las empresas Roswell Company SA y Kansol SA accionaron contra el artículo 3° de ley 5194/2014 que expropia las 14.404 hectáreas a favor de los indígenas del Chaco. El precio fijado por el estado paraguayo para la indemnización por la expropiación es de aproximadamente 34 mil millones de guaraníes.

“Las dos empresas no aceptaron el precio de la expropiación y atacaron la ley de expropiación por inconstitucional en el 2015, la corte suprema rechaza esa acción de inconstitucionalidad y automáticamente el INDI i solicita depositar los 34.900 millones en una cuenta judicial a nombre de las dos empresas afectadas”

Las empresas recurrieron a un juzgado de paz para que este juzgado determine el precio de la expropiación. “Esas empresas pretenden 39 millones de dólares sobre estas tierras y eso es algo inaceptable, ya se fijó un precio y ya está el dinero disponible, lo que se quiere es poder tapar los ojos de la justicia y nuevamente utilizar y despojar al estado paraguayo de unos recursos muy importantes”

Las mencionadas tierras se encuentran en el departamento de Presidente Hayes, sobre la ruta Pozo Colorado – Concepción a unos 100 km aproximadamente de la ciudad de Concepción.