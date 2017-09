Torneo de fútbol de playa inicia este martes en Lambaré

Asunción, IP.- Este martes arranca en la ciudad de Lambaré, la Conmebol Liga Sudamericana de Fútbol Playa, de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El certamen es organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y cuenta con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Conmebol, en el marco del programa Evolución.

El torneo se extenderá de este martes 19 de septiembre e irá hasta el sábado 23 del mismo mes, con los equipos de la Zona Sur, (Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia) y se disputará en el Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, de la ciudad de Lambaré, en la zona de Gran Asunción.

El formato será el mismo empleado en el torneo de la Zona Norte, culminado recientemente en Lima, donde Brasil se hizo acreedor de un lugar a la final. El ganador de la Zona será la selección que mayor puntaje acumule sumadas las categorías Sub 20 y Mayor.

El conjunto triunfador de la zona se citará con Brasil en la final por conocer al campeón del continente.

-Fixture-

El Comité Organizador Local (COL) confirmó el fixture del torneo que inicia este martes con el duelo inaugural: Uruguay vs Bolivia Sub 20; seguido de Paraguay contra Chile Sub 20. Y posteriormente Uruguay vs Bolivia Mayores y Paraguay frente Chile Mayores.