Unos 190.000 adultos mayores recibirían pensión del Estado

Asunción, IP.- El director de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda, Juan Ángel Álvarez, informó que actualmente el porcentaje de adultos mayores con cobertura del Estado son más del 30 por ciento sobre una población total que se sitúa, aproximadamente, en 430.000 personas.

Aclaró que Programa no abarca a la totalidad porque existen especificaciones para acceder al subsidio, entre los que figuran ser paraguayo natural mayor a 65 años de edad, residir en el país, no percibir ninguna otra pensión o beneficio del Estado, y encontrarse en situación de pobreza.

Explicó que el 70 por ciento restante no son incorporados al Programa debido a que no se encuentra en situación de pobreza, mientras que existe un 18 por ciento de adultos mayores que recibe alguna cobertura de retiro o un seguro social, por lo que no son sujetos del Programa, manifestó Álvarez.

Se estima que este año el subsidio llegaría a 190.000 personas, cifra que se estaría acercando al 100 por ciento de la población necesitada. Álvarez señaló que anualmente se estima incorporar 10.000 a 12.000 personas, lo que precisa de nuevo de la realización de censo, cumplimiento de edad, y otros requisitos, proceso por el cual se debe pasar para la incorporación de beneficiados, informó prensa de Hacienda.

Con respecto al porcentaje de personas que debería recibir y no recibe la pensión, explicó que en este momento el programa se encuentra en expansión. “Esta es una ley que se implementó en el 2010. Nosotros, desde que comenzó el programa, hemos incorporado 178.000 personas”, refirió.